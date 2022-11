Red Bull stoi w obliczu kłótni o polecenia zespołowe między kierowcami po tym, jak Max Verstappen sprzeciwił się temu, aby pozwolić Sergio Perezowi na odzyskanie pozycji na ostatnim okrążeniu wyścigu na Interlagos.

Verstappen wyprzedził Pereza po zjeździe samochodu bezpieczeństwa i został zachęcony do wyprzedzenia Fernando Alonso i Charlesa Leclerca, aby odebrać im punkty.

Perez został poinformowany przez swojego inżyniera, Hugh Birda, że ​​jeśli Verstappen nie będzie w stanie wyprzedzić Alonso na końcowych etapach wyścigu, to odda mu pozycję, aby pomóc Meksykanowi w walce o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców.

Verstappen był wielokrotnie instruowany przez swojego inżyniera wyścigowego, Gianpiero Lambiase, aby przepuścić Sergio. Max przekroczył jednak linię mety 0,4 sekundy za Alonso i cztery sekundy przed Perezem, który pozostał na siódmym miejscu. Lambiase zapytał Verstappena przez radio, co się stało.

- Mówiłem wam już ostatnim razem. Nie pytajcie mnie o to ponownie, dobrze? Czy mamy jasność co do tego? Podałem swoje powody i podtrzymuję je - odpowiedział dwukrotny mistrz świata.

Po przekroczeniu linii mety za Verstappenem, Perez powiedział przez radio - To pokazuje, kim on naprawdę jest.

W radiu można było usłyszeć szefa zespołu, Christiana Hornera, przepraszającego Pereza.