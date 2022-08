Za nami trzeci, ostatni trening przed sesją kwalifikacyjną na torze Spa. Najlepszy rezultat zanotował Sergio Perez, którzy rzutem na taśmę wyprzedził swojego partnera zespołowego, Maxa Verstappena. Pierwszą trójkę uzupełnił Carlos Sainz.

Warunki w Ardenach dalej są dosyć chłodne, a wilgotność powietrza jest wysoka. Szanse na deszcz są jednak mniejsze niż wczoraj.

Na początku sesji dosyć szybko na tor wyjechały bolidy m.in. Astona Martina, Mercedesa, McLarena i Williamsa. W pierwszych 10 minutach na torze pojawiło się ponad 50% stawki.

Kierowcy testowali przede wszystkim opony miękkie, a na przejazdy na twardym ogumieniu zdecydowali się m.in Ocon i Norris. Pierre Gasly próbował opon pośrednich. Na czele stawki znajdował się duet Alfy Romeo - Guanyu Zhou przed Valtterim Bottasem.

Czytaj również: Audi może kupić udziały w Sauberze już w 2023 roku

W kolejnych 10 minutach trzeciej sesji treningowej obserwowaliśmy następne przejazdy kierowców. Na torze nie oglądaliśmy do tej pory tylko Kevina Magnussena i kierowców Ferrari. Widzieliśmy za to mocne podskakiwanie bolidów na prostych.

Na mniej więcej 35-40 minut przed końcem sesji wszyscy kierowcy wrócili do alei serwisowej, a my mogliśmy oglądać, jak spokojnie kolejne okrążenia kręci Kevin Magnussen. W międzyczasie w Haasie jego partnera z ekipy wystąpił problem z czujnikiem, który mechanicy starali się jak najszybciej usunąć. Jak się później okazało, był to znacznie poważniejszy problem i Mick nie wrócił już na tor.

Ferrari wyjechało na tor na pół godziny przed zakończeniem sesji, na miękkich oponach zarówno w przypadku Carlosa Sainza, jak i Charlesa Leclerca. Na tym etapie obserwowaliśmy już pierwsze przymiarki do symulacji sesji kwalifikacyjnej.

Na 15 minut przed końcem sesji na czele stawki znalazł się Max Verstappen, prawie pół sekundy przed Sergio Perezem i sekundę przed Carlosem Sainzem. Charles Leclerc znajdował się na czwartej lokacie, a piąty był... Alex Albon.

Czytaj również: Zapowiedź trudniejszej walki w F1

Na 9 minut przed zakończeniem sesji Charles Leclerc przesadził w drugim sektorze i wypadł z trasy w prawym zakręcie. Pomiędzy asfaltem i barierą znajdowała się pułapka żwirowa, zatem kontakt Ferrari Monakijczyka z bandą był dosyć lekki i wygląda na to, że skończyło się na drobnej obcierce i uszkodzeniach wymiennych elementów.

Po tym wydarzeniu, nieco na wyrost, sędziowie zdecydowali się na wywieszenie czerwonej flagi. Oczywiście czas sesji dalej płynął, zgodnie z przepisami.

Po szybkim sprzątaniu asfaltu z kamieni porządkowi opuścili tor, pozwalając kierowcom na ostatni wyjazd podczas tej sesji, na ostatnie cztery minuty. Swoje rezultaty poprawili między innymi kierowcy Red Bulla, pokazujący bardzo wysoką formę przed nadchodzącą sesją kwalifikacyjną, która rusza już o 16:00 czasu polskiego.