Pérez z ostatniego na pierwsze

Bez kontraktu na przyszły rok, "Checo" odniósł pierwsze zwycięstwo w 190 starcie w F1. Esteban Ocon, drugi ze stratą 10,5 sekundy, pierwszy raz dotarł na podium. Lance Stroll, trzeci na mecie, skompletował wielki dzień dla BWT Racing Point F1 Team. Zespół z Silverstone awansował na trzecią pozycję w mistrzostwach producentów.

W czołowej siódemce zabrakło kierowców Mercedesa. Valtteri Bottas w trakcie 27-sekundowego pit stopu otrzymał... swoje poprzednie opony i finiszował za Carlosem Sainzem, Danielem Ricciardo, Alexem Albonem i Daniiłem Kwiatem.

George Russell prowadził do pechowego pit stopu po 62 okrążeniu. 22-latkowi omyłkowo założono niektóre opony, przygotowane dla Bottasa - i zastępca Lewisa Hamiltona musiał wrócić na pit lane. Pecha dopełniło wolne przebicie lewej tylnej opony. Po kolejnym postoju Russell spadł na 13 miejsce. Do mety awansował na P9, zdobywając też bonusowy punkt za najszybsze okrążenie.

Charles Leclerc i Max Verstappen odpadli na czwartym zakręcie po starcie. Kierowca Ferrari zablokował koło na hamowaniu i obrócił samochód Sergio Péreza. Verstappen uderzył czołowo w opony.

Na podium pierwszy raz od 50 lat grano meksykański hymn. W 1970 roku Pedro Rodríguez triumfował w Grand Prix Belgii.

George Russell, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sergio Perez, Racing Point RP20, and the rest of the field at the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images