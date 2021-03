Perez w sezonie 2021 wystąpi w barwach Red Bull Racing. Meksykanin, nowy kolega zespołowy Maxa Verstappena, ma za sobą półtora dnia oficjalnych testów w RB16B. Miał też okazję pojeździć starszym bolidem RB15, aklimatyzując się w ekipie z Milton Keynes.

Choć mocno tonuje oczekiwania co do jego osoby, zapewnia, że starał się przygotować możliwie jak najlepiej do sezonu 2021, który rusza już w najbliższy weekend, od Grand Prix Bahrajnu.

- Przygotowania w Bahrajnie ułożyły się pozytywnie. Testy były jednak bardzo ograniczone, biorąc pod uwagę ilość rzeczy, które mieliśmy do sprawdzenia. Sądzę jednak, że jako zespół przygotowaliśmy się dobrze i już nie mogę doczekać się mojego pierwszego wyścigu z Red Bullem - powiedział Perez.

- W pierwszych kilku rundach przejdę ważny proces, aby nauczyć się jak najwięcej i szybko złapać tempo, abyśmy byli w dobrym położeniu przez resztę sezonu - kontynuował.

Mówiąc o spodziewanych osiągach RB16B, dodał: - To jest wczesny okres, zobaczymy co się wydarzy. Sądzę, że im bardziej próbujesz dowiedzieć się, co robią inni, tym bardziej gubisz się w danych. Poczekajmy do kwalifikacji i okaże się, gdzie są wszyscy.

- W każdym razie nie mogę doczekać się nowego sezonu i powrotu kibiców. Podchodzę do wszystkiego na spokojnie, ale dam z siebie wszystko. Na koniec zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi - podsumował.

