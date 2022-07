Wyniki Alfy Romeo niespełna dwa tygodnie temu w Montrealu, w dziewiątej rundzie F1 2022, zapewniły zespołowi duży zastrzyk pewności siebie. Valtteri Bottas zajął siódme miejsce, a o jedną pozycję niżej finiszował drugi z ich kierowców Zhou Guanyu.

W zeszły weekend Bottas zaliczył kilka pokazowych przejazdów za kierownicą bolidu F1 po ulicach Mediolanu w ramach obchodów 112 urodzin Alfy Romeo, a Zhou pojeździł produkcyjnym autem włoskiej marki - Tonale, w Goodwood Festiwal of Speed. Teraz natomiast przyszła pora na Grand Prix Wielkiej Brytanii.

Stajnia z Hinwil wskazuje, że Silverstone może być dla nich trudnym obiektem, ale i tak byli w stanie w tym roku włączyć się do walki o punkty na każdym z dotychczasowych torów, niezależnie od jego charakterystyki.

- Silverstone to miejsce, którego nie trzeba przedstawiać: Grand Prix Wielkiej Brytanii to jeden z najważniejszych wyścigów w sportach motorowych, a znaczenie tego wydarzenia czuć już od momentu przekroczenia bram toru - powiedział Valtteri Bottas. - Tutejsi kibice są niesamowici: jest ich tak wielu, kochają ten sport i znają go bardzo dobrze. Od czwartku panuje tu prawdziwie festiwalowa atmosfera, która jest zaraźliwa. Oczywiście, kiedy jest się już w kokpicie, można skupić się wyłącznie na pracy i nie myśli się o niczym innym, ale mimo wszystko jest to dobry zastrzyk energii.

- Jestem przekonany, że możemy mieć dobry weekend i kontynuować to, co zrobiliśmy w Montrealu. Kluczowe będzie dla nas jak najlepsze wykorzystanie każdej sesji, aby dostroić samochód do charakterystyki tego toru, z jego szybkimi zakrętami, na których można zyskać lub stracić wiele czasu. Jeśli dobrze ustawimy nasz bolid, możemy mieć w ten weekend dużo zabawy - dodał.

- Nie mogę doczekać się powrotu do samochodu w ten weekend. Wynik w Kanadzie był dużym zastrzykiem pewności siebie po kilku wyścigach, w których nie byliśmy w stanie pokazać naszej prawdziwej wartości, a sięgnięcie po mój najlepszy wynik w F1, jak do tej pory, pokazuje w konkretny sposób postęp, jaki zrobiłem w ciągu dziewięciu wyścigów od mojego debiutu - przekazał Guanyu. - Jazda na Silverstone będzie wyjątkowa. To jeden z historycznych torów w kalendarzu, na którym zawsze chciałem pojeździć samochodem F1, ponieważ jest to miejsce, które pozwala wydobyć z tych maszyn to, co najlepsze. To także obiekt, z którym wiążą się dla mnie dobre wspomnienia - trzy podia w Formule 2, w tym zeszłoroczne zwycięstwo w wyścigu głównym. Chciałbym w ten weekend dołożyć do tego jeszcze kilka szczęśliwych chwil. Myślę, że mamy wszystko, czego potrzeba, aby uzyskać kolejny dobry rezultat, ale jak zawsze będziemy musieli perfekcyjnie poprowadzić nasz weekend, aby wyprzedzić najbliższych rywali.

Alfa Romeo triumfowała w Grand Prix Wielkiej Brytanii w 1950 roku, w pierwszym wyścigu Mistrzostw Świata Formuły 1. Na najwyższym stopniu podium stanął wówczas Emilio Giuseppe Farina zasiadający za kierownicą Alfy Romeo 158.