Oba piątkowe treningi w Kanadzie już za nami. W drugiej odsłonie testowania na torze w Montrealu najszybszy ponownie był Max Verstappen. Charles Leclerc zanotował czas, który był niecałe 0,1 sekundy wolniejszy od wyniku Holendra, dzięki czemu Monakijczyk trafił na drugą pozycję. Trzecie miejsce zajął Carlos Sainz.

Drugą sesję treningową rozpoczęli kierowcy Alfy Romeo - Guanyu Zhou i Valtteri Bottas. W samochodzie Fina pojawiły się jednak jakieś problemy, ponieważ już po okrążeniu instalacyjnym zjechał on do garażu i spędził tam nieco ponad 20 minut sesji.

W drugim treningu przydarzyło się kilka niebezpiecznych wypuszczeń na tor przez mechaników. Najpierw Sebastian Vettel wyjechał prosto pod koła Kevina Magnussena, a nieco później w podobny sposób mechanicy Ferrari wypuścili z garażu Carlosa Sainza, który wyrósł spod ziemi przed Lando Norrisem.

Większość kierowców w pierwszej części sesji jeździła na oponach pośrednich. Na miękkie ogumienie zdecydowali się Charles Leclerc i Esteban Ocon. Z kolei w bolidach zespołu Haasa pojawiły się opony twarde - był to pierwszy przypadek wykorzystania tych opon w ten weekend.

Na prostej w trzecim sektorze bardzo mocno objawiało się podskakiwanie w bolidach Ferrari, przede wszystkim u Carlosa Sainza, który narzekał na to przez radio. Trzeba przyznać, że nie wygląda to dobrze na tym etapie weekendu.

Kierowcy ponownie szukali limitów na dojeździe do ostatniej szykany przy ścianie mistrzów oraz do pierwszego zakrętu. Mogliśmy zobaczyć tutaj między innymi wyjeżdżającego szeroko Sebastiana Vettela.

Po upłynięciu 30 minut sesji w tabeli wyników królował Max Verstappen. Drugą lokatę zajmował Charles Lercerc, a trzecią Carlos Sainz. Na czwartym miejscu znajdował się Sebastian Vettel, a piąty był Fernando Alonso - obaj weterani potwierdzali w ten sposób wysokie aspiracje swoich zespołów w ten weekend.

Na mniej więcej 20 minut przed końcem sesji wielu kierowców zjechało do garażu, podczas gdy ponownie nie mógł go opuścić Valtteri Bottas. Fin pokonał podczas drugiego treningu wyłącznie trzy okrążenia instalacyjne. Były kierowca Mercedesa ma w tym sezonie ogromnego pecha do awarii swojego bolidu w treningach.

W końcówce sesji swoje niezadowolenie ze stanu bolidu głośno przedstawił Lewis Hamilton, który po komunikacie radiowym, wyrażającym dezaprobatę względem konstrukcji Mercedesa, zjechał do garażu i już nie powrócił na tor.

Na zakończenie drugiej sesji treningowej pierwsza piątka prezentowała się następująco: Verstappen, Leclerc, Sainz, Vettel, Alonso.