Australijczyk zdobył tytuł Formuły 2, jest to jego trzeci tytuł z rzędu w juniorskich seriach wyścigowych.

W zeszłym roku Piastri zdobył tytuł mistrzowski Formuły 3, a dwa lata temu Formuły Renault Eurocup.

Pomimo błyskawicznego awansu pomiędzy seriami, kierowca Alpine Academy nie był w stanie zapewnić sobie miejsca w Formule 1 na przyszły sezon. Francuski zespół zaoferował 20-latkowi rolę kierowcy rezerwowego, co oznacza, że sezon 2022 spędzi na uboczu, pracując podczas sesji treningowych nad bolidem.

Na chwilę obecną Alpine ma podpisany wieloletni kontrakt z Estebanem Oconem oraz umowę do końca przyszłego roku z Fernando Alonso.

Australijski kierowca przyznał, że czułby się sfrustrowany, gdyby nie znalazł się w stawce F1 na sezon 2023.

- Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby udowodnić, że zasługuję na miejsce w Formule 1. Jest to trochę rozczarowujące, że w przyszłym roku nie będę się ścigał, ale mam nadzieję, że zobaczymy się na starcie w 2023 roku. Byłbym bardzo rozczarowany, gdyby do tego nie doszło - stwierdził 20-latek.

- Myślę, że mam teraz dobrą okazję, aby pokazać, że mam potencjał podczas wolnych treningów i prac na symulatorze. To będzie pracowity rok.

Oscar Piastri dołączył do grona zawodników, którzy zdobyli tytuł F3 i F2 w swoich debiutanckich sezonach. Wcześniej dokonali tego George Russell oraz Charles Leclerc.

- To wielki zaszczyt znaleźć się obok nich na liście. Nie spodziewałbym się na początku tego roku, że zdołał osiągnąć trzeci tytuł mistrzowski w swojej karierze. Mam nadzieję, że w ten sposób pokazałem, że zasługuję na szansę - zakończył.