Alpine szuka sposobu, by w sezonie 2023 ich podopieczny znalazł miejsce w Formule 1. Francuski zespół ma już na kontrakcie Estebana Ocona, a Fernando Alonso wyraża chęć pozostania w stawce.

Z kolei w Williamsie są coraz bardziej zniecierpliwieni słabą formą Nicholasa Latifiego i sytuacji Kanadyjczyka nie poprawi nawet szczęśliwy awans do Q3 w trakcie kwalifikacji do Grand Prix Wielkiej Brytanii.

Jost Capito, szef Williamsa, przyznał, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

- Chcemy jak najlepiej dla zespołu i na przyszły rok jest kilka opcji - przyznał na antenie telewizji ntv.

W padoku coraz mocniej spekuluje się, że Piastri powędruje na „przechowanie” do Grove. Capito potwierdził, że kontakt na linii Alpine - Williams został nawiązany i takie rozwiązanie jest możliwe.

- George Russell był w podobnej sytuacji do tej, w której teraz jest Oscar. Jako junior Mercedesa potrzebował miejsca, a Mercedes szukał zespołu, by [George] zbierał doświadczenie i mógł w końcu trafić do Mercedesa.

- Wydaje mi się, że Alpine chce teraz tego samego z Oscarem. Musimy jednak też myśleć o przyszłości. Jeśli chce się być na szczycie, trzeba mieć własnych kierowców

Spytany o tę samą sprawę, szef Alpine - Otmar Szafnauer, stwierdził:

- Najlepiej będzie zapytać Josta. Ale to wspaniale, gdy inny zespół chce jednego z twoich juniorów.