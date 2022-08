Zawirowania i niepewność dotyczące drugiego wyścigowego fotela w Alpine trwały tylko nieco ponad dobę. Francuska stajnia poinformowała, że Fernando Alonso - odchodzącego do Astona Martina - zastąpi Oscar Piastri.

21-latek uważany jest za jeden za największych młodych talentów. W debiucie wygrywał kolejno w Formule Renault (2019 rok), Formule 3 (2020) oraz Formule 2 (2021). Dwa lata temu dołączył do Renault Sports Academy. W nagrodę za sukcesy w juniorskich seriach otrzymał możliwość jazdy samochodem Formuły 1 podczas posezonowych testów w Abu Zabi.

Po wygraniu F2 w sezonie 2021 - i przy braku regulaminowej możliwości ponownego walczenia na zapleczu Formuły 1 - Piastri został bez wyścigowego etatu. Otrzymał rolę rezerwowego w Alpine wraz z obietnicą szeroko zakrojonego programu testowego przygotowującego do F1.

Ważny kontrakt z Alpine aż do końca sezonu 2024 posiada Esteban Ocon. Umowa Fernando Alonso wygasa w grudniu bieżącego roku. Hiszpan wyrażał chęć pozostania w Enstone, więc szefostwo stajni zaczęło rozglądać się za możliwością umieszczenia Piastriego w innym zespole. Rozważano wypożyczenie do Williamsa.

W międzyczasie sam Piastri oraz jego menedżer Mark Webber zaczęli rozmowy z innymi zespołami. Mówi się nawet o umowie przedwstępnej z McLarenem.

Przedstawiciele Alpine od początku zamieszania nalegali jednak, że Piastri ma wobec nich zobowiązania kontraktowe sięgające nie tylko sezonu 2023, ale i 2024.

- Nie jestem wtajemniczony w jakiekolwiek wstępne ustalenia, które ma z McLarenem, jeśli w ogóle takie są - powiedział Otmar Szafnauer, szef zespołu, zapytany przez Motorsport.com o zamiary Piastriego. - Słyszę jedynie te same plotki, które docierają do nas z padoku. Wiem jednak, że ma on wobec nas zobowiązania kontraktowe, które my honorowaliśmy przez cały rok.

- Zobowiązania te obejmują również sezon 2023, a nawet 2024, jeśli niektóre opcje zostaną wykorzystane - kontynuował. - Naszą powinnością na ten rok było zapewnienie mu roli kierowcy rezerwowego oraz testy w zeszłorocznym samochodzie. Jesteśmy w połowie programu 5000 kilometrów, co nie jest bez znaczenia w kontekście przygotowań do kolejnej kampanii. Ma również za sobą pierwsze treningi oraz pracę w symulatorze. Obie strony wywiązują się z tych zadań.

- Posiadamy umowę na sezon 2023 z opcją przedłużenia na 2024. Nie wiem więc, co uzgadniał z McLarenem, nie jestem w to wtajemniczony.

Oświadczenie Alpine wcale nie ucina wszystkich spekulacji. W komunikacie prasowym brakuje komentarza Piastriego, natomiast Szafnauer przekazał:

- Oscar to błyskotliwy i rzadki talent. Jesteśmy dumni, że go wychowaliśmy i wspieraliśmy na trudnej drodze przez serie juniorskie. Dzięki trwającej cztery lata współpracy widzieliśmy, jak się rozwija i dojrzewa, stając się kierowcą więcej niż gotowym do wkroczenia do Formuły 1.

- Jako nasz kierowca rezerwowy miał kontakt z zespołem podczas pobytów na torze, w fabryce i na testach. Wykazał się dojrzałością i prędkością, zapewniając sobie awans na miejsce obok Estebana.

- Wierzymy, że ten duet da nam ciągłość, której potrzebujemy, aby osiągnąć nasz długoterminowy cel, jakim jest walka o zwycięstwa i mistrzostwo.

Oscar Piastri, Alpine Photo by: Alpine