Zgodnie z nowymi przepisami zespoły Formuły 1 muszą zapewnić młodym kierowcom dwa treningi w sezonie. Każdy z etatowych posiadaczy wyścigowego fotela ma zaliczyć jedną absencję w FP1.

Piastri jest podopiecznym Alpine i nie jest tajemnicą, że francuski zespół szuka dla niego miejsca na przyszły sezon. Coraz poważniej mówi się o jego jeździe dla Williamsa, w którym miałby zastąpić Nicholasa Latifiego. W międzyczasie Australijczyk nabija kilometry w starszych samochodach Alpine.

Otmar Szafnauer, szef ekipy Alpine, nie chciał potwierdzić dokładnej daty pierwszego treningowego występu Piastriego, ale zaznaczył, że na pewno nie stanie się to przy okazji Grand Prix Wielkiej Brytanii zaplanowanego na 3 lipca.

- Możemy powiedzieć, że nie będzie to Silverstone - przekazał Szafnauer. - Ale nie wydarzy się to dużo później. Plan jest taki, by wsadzić go do samochodu. Nie potrwa to już długo, ale nic jeszcze nie ogłosiliśmy.

Biorąc pod uwagę, że format rozgrywanego tydzień później Grand Prix Austrii - z tylko jednym treningiem przed kwalifikacjami oraz sprintem - nie sprzyja odbieraniu zajęć etatowemu kierowcy, logiczny wydaje się więc debiut Piastriego w FP1 na Paul Ricard. Weekend z Grand Prix Francji rozpocznie się 24 lipca.

Czytaj również: Red Bull zawiesił juniora