Norris jest w trakcie swojego trzeciego sezonu w Formule 1. Od początku przygody z najważniejszą wyścigową serią świata pozostaje związany z McLarenem.

Swoje pierwsze podium pochodzący z Bristolu kierowca zdobył niemal równo rok temu podczas Grand Prix Austrii, które rozpoczynało zaburzony przez pandemię koronawirusa sezon 2020.

Zdobyte doświadczenie i coraz lepsze zrozumienie samochodu F1 w połączeniu z ulepszonym McLarenem sprawiły, że Norris świetnie rozpoczął bieżącą rywalizację. Wszystkie siedem wyścigów ukończył w punktach, dwukrotnie stał na podium, tylko raz wypadł z pierwszej piątki.

W Grand Prix Styrii - pierwszym z dwóch wyścigów w Austrii - Norris zajął piątą pozycję, będąc „najlepszy spośród reszty”, czyli dojechał za dwoma Red Bullami i Mercedesami.

- Nie wydaje mi się, abyśmy mogli zrobić dziś coś więcej - powiedział Norris na antenie Sky Sports F1. - Był to trochę samotny, ale i dość łatwy wyścig, co pod pewnymi względami jest całkiem pozytywne. Gdy dojeżdżasz bezpiecznie na piątej pozycji, z pewnością jest dobrze.

- Zawsze jednak chcesz więcej, niezależnie który dojedziesz. Oczywiście aż do P1.

- Dzień taki jak dzisiaj pokazuje, że dobrze jest być w kwalifikacjach w odpowiednim miejscu. To, że wczoraj [w sobotę] wyprzedziliśmy jednego Red Bulla - a mają zdecydowanie szybszy samochód - potwierdza, iż dobrze się spisujemy, a ja jeżdżę jak trzeba. Wyciągamy wszystko z samochodu, ale kiedy rozpoczyna się wyścig, osiągi zmieniają się. Jedziemy z wysoką zawartością paliwa, zwiększa się degradacja opon, masz problemy z tyłem. Bolid raczej nas ogranicza, niż pozwala cisnąć go aż do limitu.

- Może w przyszłym tygodniu znajdziemy sekundę i będziemy szybsi.

Norris ruszał do wyścigu z trzeciego pola. Pozycję był w stanie utrzymać przez dziesięć okrążeń. Potem wyprzedzili go Sergio Perez oraz Valtteri Bottas.

- Pamiętam, gdy w ubiegłym roku zdobyliśmy P5. To było jak „wow”, jak wygrana. Jednak kiedy po raz kolejny osiągniesz tę pozycję i usadowisz się na niej dość komfortowo, chcesz więcej.

- Denerwujące jest to, że [Red Bull i Mercedes] byli dużo szybsi od nas. To nie pięć, dziesięć czy piętnaście sekund. To było 26,7 s. To bardzo dużo czasu. Potrzebny jest szybszy samochód i lepsza przyczepność. To frustrujące, ponieważ chcielibyśmy więcej, ale zgaduję, iż przez jakiś czas nie zobaczycie nas z lepszymi osiągami niż aktualne.

- Jednak takie dni jak dzisiejszy są dobre. Dużo punktów dla mnie i zespołu. Ferrari było bardzo szybkie i być może przywieźli więcej niż my, ale to wszystko, co mogliśmy zrobić. Wydaje mi się, że w następny weekend Ferrari będzie sporym zagrożeniem, jeśli wywalczą dobre pozycje [w kwalifikacjach] i unikną przygód.

- Chociaż zawsze chcesz więcej, pod koniec roku jesteś wdzięczny za takie dni jak ten dzisiejszy - podsumował Lando Norris.