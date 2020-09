Piątek Bottasa w Toskanii

Za Mercedesami znalazły się Red Bulle (Verstappen +0,246, Albon +0,982) i Renault (+Ricciardo +1,050, Ocon +1,126). Ósemkę uzupełnili Sergio Pérez i Pierre Gasly. Dziewiątym rezultatem zaskoczył Kimi Räikkönen z Alfa Romeo Racing Orlen. Na 10 pozycji widnieje Charles Leclerc.

Temperatura powietrza wzrosła do 29, asfaltu do 44 stopni. W 7 minucie Kevin Magnussen jako pierwszy uzyskał czas (1.21,518). Romain Grosjean zszedł na C2 do 1.19,257. Lando Norris, również korzystający ze średnio twardych opon, wykręcił 1.18,658.

Grosjean stwierdził przez radio, że coś hałasuje w samochodzie - i usłyszał: Wracaj powoli. W Haasie nie ładowała się bateria. Kłopoty z elektroniką wyeliminowały Grosjeana z treningu.

Charles Leclerc wykonał obrót na Correntaio i wpadł w żwir. W 14 minucie ukazały się żółte flagi.

Od 17 minuty liderował Max Verstappen (1.18,281 na C2). Sześć minut później Valtteri Bottas poprawił na 1.19,019, a potem na 1.17,997 (C2)

W 38 minucie wywieszono czerwoną flagę. Lando Norris wpadł w żwir na Poggio Secco i uderzył prawym przednim kołem w barierę. Trening został wznowiony po ośmiu minutach.

Na miękkich oponach Bottas zdobył się na 1.16,989. Lewis Hamilton wykręcił drugi czas - 1.17,196. Alex Albon przejął trzecie miejsce (1.17,971), ale szybszy był Max Verstappen (1.17,235).

Kierowcy Mercedesa wrócili na miękkich oponach. Bottas szeroko przejechał zakręt San Lorenzo. Sebastian Vettel wykonał obrót i wypadł na trawę obok zakrętu Biondetti. Wyjeżdżający z pit lane Sergio Pérez obrócił Alfę Kimiego Räikkönena na San Donato. 16 minut przed końcem ponownie skorzystano z czerwonej flagi.

Trening został wznowiony na końcowe 12 minut. ZSS zajął się incydentem z udziałem Péreza i Räikkönena. Meksykanina ukarano relegacją o jedno miejsce na polach startowych.