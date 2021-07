Piątek dla Mercedesa

Kierowca Mercedesa wyprzedził o 27 tysięcznych ośmiokrotnego zwycięzcę wyścigu, Lewisa Hamiltona. Max Verstappen miał problemy ze zbalansowaniem RB16B i zajął trzecie miejsce (+0,298). Na następnych znaleźli się Esteban Ocon, Sergio Pérez i Pierre Gasly, który stracił ponad sekundę do Bottasa.

Temperatura powietrza wzrosła do 32, asfaltu do 63 stopni. Po kraksie w FP1 w boksie AlphaTauri wymieniano tył samochodu Yukiego Tsunody - łącznie ze skrzynią biegów.

W 4 minucie Carlos Sainz rozpoczął od 1.21,084 (C2). Następni liderzy korzystali ze średnio twardych opon. Charles Leclerc uzyskał 1.19,654, Fernando Alonso - 1.19,419, Valtteri Bottas - 1.18,376. Na drugim miejscu zmieniali się Lewis Hamilton (1.18,697) i Max Verstappen (1.18,581, 1.18,422).

W 14 minucie Bottas poprawił na 18,248, Hamilton - na 1.18,140. Verstappen pozostał na P3 (1.18,353). - Jakie jest zbalansowanie? - pytał przez radio Gianpiero Lambiase. - Nadal mam problem z tymi samymi rzeczami - odpowiedział Max.

Sebastian Vettel, który zaliczył jedno szybkie kółko na C4, pojawił się na drugiej pozycji (1.18,228). W 26 minucie Pierre Gasly zszedł do 1.18,113. Valtteri Bottas odpowiedział czasem 1.17,012. Lewis Hamilton przejął P3 (1.17,039).

Esteban Ocon wbił się do trójki (1.17,759), nim wyprzedził go Max Verstappen (1.17,310). - Tyle podsterowności... To niesamowite! - narzekał lider mistrzostw.

W długim przejeździe na C3 nie było lepiej. - Przez cały czas gdy usłuję skręcać, ucieka tył. Nie wiem, co to jest - informował Verstappen przed zjazdem na regulację przedniego skrzydła.

Lewis Hamilton wyjechał poza tor na zakręcie 11. Yuki Tsunoda opuścił boks na nowych C4, gdy do końca sesji pozostały 2 minuty i 20 sekund.