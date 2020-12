Niemiec dołączy do Haasa jako pełnoetatowy kierowca w przyszłym roku. Zaliczył już jednak z zespołem pierwszy, piątkowy trening przed Grand Prix Abu Zabi.

Schumacher zakończył sesję na 18 miejscu z 23 okrążeniami na koncie. Zostaje w Abu Zabi, bowiem pojeździ też we wtorek, podczas testów F1 dla młodych kierowców.

- Wszystko poszło dobrze i jestem bardzo zadowolony z przebiegu sesji - powiedział Schumacher. - Po żadnej ze stron nie było większych problemów, więc jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Wolę być dosyć bezpośredni w przekazywaniu informacji (zespołowi), nawet jeśli nie mam takiego doświadczenia w bolidach F1, jak inni.

- Niemniej jednak dobrze było wyrazić opinię na temat wszystkiego, co mogłem zauważyć. W tym kontekście sądzę, że wszystko poszło dobrze - dodał. - To była piekielna jazda, naprawdę fajnie i wspaniale było wrócić do samochodu F1.

W odniesieniu do testów w przyszłym tygodniu, we wtorek, Schumacher zapowiedział, że główny program będą stanowiły przejazdy z dużą ilością paliwa i próbne starty.

- Każda możliwość jazdy jest dla mnie świetnym przygotowaniem na przyszły rok, więc teraz naprawdę mogę poczuć smak tego, co czeka mnie w nadchodzący sezonie - stwierdził Schumacher. - Testy młodych kierowców będą dla mnie naprawdę potrzebne, popracuję nad pewnymi aspektami, jak np. długie przejazdy.

- Popróbuję też trochę startów i po prostu chcę się zadomowić w zespole oraz poznać samochód.

W kwestii piątkowego treningu przed GP Abu Zabi dodał jeszcze: - Jazda z dużą ilością paliwa była zupełnie czymś innym, niż wszystko, co robiłem wcześniej. Zebrałem dobre informacje i to był dla mnie cenny czas. Poczułem jak należy hamować i jak bardzo mogę przycisnąć. Próbny start też poszedł dobrze, mój pierwszy w samochodzie F1. Jestem zadowolony.