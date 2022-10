Osoba Pierre’a Gasly’ego jest w centrum intensywnych spekulacji w kontekście układanki transferowej na przyszłoroczne mistrzostwa Formuły 1.

Red Bull jest gotowy wypuścić Francuza ze swoich szeregów, który obecnie reprezentuje ich juniorską ekipę AlphaTauri i ma ważny kontrakt na przyszły rok, jeśli znajdzie godnego następcę 26-latka. Nie jest tajemnicą bowiem, że ich kierowca chce związać się z inną ekipą, gdyż nie ma już możliwości powrotu do składu seniorskiego RBR.

Początkowo do jego miejsca przymierzano Coltona Hertę, jednego z czołowych zawodników IndyCar. Amerykanin jednak nie kwalifikuje się do otrzymania superlicencji, a FIA mimo nacisków, nie zamierzała iść na żadne ustępstwa w tym aspekcie. Do składu zespołu z Faenzy przypisywany jest też Nyck de Vries, ale Holender zajmuje także wysokie miejsca na listach kandydatów do Williamsa, ale i Alpine, gdy ci nie dogadają się z Gasly’m.

Pierre Gasly poproszony o zaktualizowanie wieści na jego temat, odparł: - Wszyscy wiedzą, że trwają rozmowy i dyskusje. Jeśli o mnie chodzi, mam nadzieję, że w ciągu 2-3 najbliższych tygodni otrzymamy jasną odpowiedź na temat mojej przyszłości.

- Jak na razie nic się nie zmieniło - kontynuował. - Kiedy tylko będzie coś wiadomo, na pewno wszyscy od razu się dowiedzą.

Inżynierowie AlphaTauri przygotowali na rozpoczynający się dzisiaj weekend Grand Prix Singapuru duży pakiet aktualizacji, który zawiera m.in. przeprofilowany nos oraz nowe przednie skrzydło.

Gasly ma nadzieję, że od teraz zmieni się trochę trend, w którym jego formacja „dobrze sobie radziła tylko na torach o niskiej sile docisku” w sezonie 2022.

- W Spa było dobrze, podobnie jak w Monzy - przekazał. - Jednak jeśli chodzi o tory wymagające wyższego poziomu docisku, jak ten w Singapurze, mieliśmy więcej kłopotów. Liczę więc, że przygotowane poprawki pozwolą nam to zmienić.

AlphaTauri zajmuje obecnie ósme miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Są punkt za Haasem i dziewiętnaście oczek za Alfą Romeo.

