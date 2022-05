26-letni Francuz stał się zdecydowanym liderem AlphaTauri, po tym jak został zdegradowany do siostrzanej ekipy Red Bull Racing po rozczarowującym etapie kariery w stajni z Milton Keynes.

Zapytany przez El Mundo Deportivo, czy jest szczęśliwy w AlphaTauri, odparł: - Byłbym bardziej usatysfakcjonowany, gdyby udało mi się osiągać lepsze wyniki na torze.

- Generalnie pracujemy nad tym i cieszę się z wyzwania, jakim jest dla mnie kooperacja z tą formacją - kontynuował.

Jest jednak jasne, że Gasly chciałby kolejnej szansy w RBR i nie wyklucza pójścia w ślady Carlosa Sainza, który również jest wychowankiem akademii Red Bulla, jeśli nie dojdzie do tego w 2023 roku.

- Carlos ma za sobą trochę inną drogę niż ja - dodał. - Wielu kierowców pozostawało w Red Bullu i dobrze sobie radziło. On natomiast przeszedł do Renault, potem do McLarena, a teraz reprezentuje Ferrari i ma wspaniałą karierę. Wiele zależy od tego, jakie pojawiają się możliwości na stole. Zobaczymy, co się stanie w moim przypadku.

Twierdzi, że jest „znacznie lepszym kierowcą” niż był w Red Bull Racing na początku 2019 roku podkreślając, iż zarówno on, jak i stajnia „wyciągnęli wnioski z tamtej sytuacji”.

Dopytywany, czy odejdzie z programu Red Bulla, jeśli wszystko, co zostanie mu zaoferowane, to kolejny kontrakt z AlphaTauri, wskazał: - To zależy. Są negocjacje i zobaczymy, jakie będą możliwości. Potem zdecyduję, co jest dla mnie najlepszą opcją. Poczekamy i ocenimy wszystkie perspektywy.