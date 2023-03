Pierre Gasly po sezonie 2022 rozstał się z ekipą AlphaTauri. Tym samym zamknął sześcioletnią współpracę z Red Bullem w F1.

27-latek przeszedł do stajni Alpine. Jego osobie towarzyszy obecnie spora ciekawość w kontekście jak spisze się jeżdżąc dla francuskiego zespołu w tegorocznych mistrzostwach świata.

- Jestem bardzo podekscytowany, że w ten weekend w Bahrajnie będę się ścigał po raz pierwszy z Alpine - przekazał Gasly. - Od mojego pierwszego testu z zespołem w Abu Zabi nie mogłem się doczekać tej chwili, która już prawie nadeszła. Skupiam się na dobrym przygotowaniu do weekendu wyścigowego i niecierpliwie oczekuję na okrążenia kwalifikacyjne w A523, zanim w niedzielę staniemy do walki w wyścigu.

- Potrzebuję trochę czasu, aby w pełni poczuć się komfortowo w zespole i samochodzie, ale jestem zdecydowanie przekonany, że możemy mieć mocny wyścig w Bahrajnie - podkreślił Francuz. - Celem jest sięgnięcie po kilka punktów i rozpoczęcie sezonu w najlepszy możliwy sposób.

Drugi z kierowców zespołu - Esteban Ocon czuje się pewnie u progu czwartego sezonu współpracy z formacją z Enstone.

- Czuję się świetnie i jestem bardzo podekscytowany powrotem do samochodu w weekend grand prix - mówił Ocon. - To była długa i pracowita zima. Wszyscy nie możemy doczekać się wejścia w tryb wyścigowy i zobaczenia, co A523 może osiągnąć na torze.

- Mieliśmy kilka dni na odpoczynek i przygotowanie się do rywalizacji po testach, które tutaj się odbyły - dodał. - Jestem gotowy na rozpoczęcie sezonu 2023, z pozytywnym akcentem. Przeanalizowaliśmy też wiele danych, to był tydzień nauki dla każdego z nas w okresie, w którym staramy się poznać tegoroczny samochód.

Alpine ubiegłą kampanię zakończyło na czwartym miejscu w klasyfikacji konstruktorów. Mają nadzieję, że w sezonie 2023 jeszcze bardziej zbliżą się do czołowej trójki w kontekście osiągów bolidu A523.

Galeria zdjęć: Przygotowania do GP Bahrajnu 2023

