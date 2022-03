Po pierwszych 10 minutach Q1 pierwsze dwa miejsca zajęli kierowcy Haasa Kevin Magnussen (1:30.425) oraz Michael Schumacher (1:30.525). Trzecią pozycję objął Lando Norris, który tracił 0.143 sekundy do Duńczyka. 11 minut przed końcem na torze pojawiła się czerwona flaga. Nicolas Latifi stracił panowanie nad bolidem i uderzył w bandę.

Chwilę później wznowiono sesję. Na prowadzenie wysunęły się dwa Ferrari. Carlos Sainz uzyskał czas 1:28.855, co dało mu pierwsze miejsce. O 0.184 wolniejszy był Charles Leclerc. Max Verstappen, który miał trzeci czas tracił prawie pół sekundy do Hiszpana. Na torze nie pojawił się Yuki Tsunoda. Japończyk miał usterkę związaną z paliwem, zespół zaczął sprawdzać, co jest problemem.

Mistrz świata chwilę później poprawił się, jednak dalej brakowało mu 0.073 sekundy do Monakijczyka. Lando Norris, który był czternasty przebił się na piątą lokatę.

Trzy minuty przed końcem Q1 Lewis Hamilton cały czas miał problemy, aby wejść do top 15. Siedmiokrotny mistrz świata zdołał objąć 15. miejsce, jednak jego czas poprawił Lance Stroll. Kierowca Mercedesa odpadł z Q1, jest to pierwszy raz od Grand Prix Brazylii w 2017 roku.

Z Q1 odpadli: Hamilton, Albon, Hulkenberg, Latifi, Tsunoda.

Po pierwszych okrążeniach w drugiej części ponownie liderem został Leclerc (1:28.883). Za nim uplasowali się Perez i Verstappen tracąc mniej więcej 0.050 sekundy. Na torze nie zjawili się kierowcy Alfy Romeo, którzy czekali na zmniejszony ruch na torze.

Bottas i Zhou zjawili się na torze. Fin zajął szóstą lokatę, natomiast Chińczyk jedenastą. Okrążenie Estebana Ocona zepsuł Daniel Ricciardo, który przyblokował kierowcę Alpine. Sędziowie będą badać ten incydent.

Mick Schumacher, który był dziewiąty, pięć minut przed sesją będąc na szybkim okrążeniu popełnił błąd i z dużym impetem uderzył w ścianę. Na torze pojawiła się czerwona flaga.

Niemiec został zabrany do szpitala.

Po prawie godzinie przerwy, kierowcy wrócili na tor.

Ostatecznie do Q2 nie dostali się kierowcy McLarena. Czas Micka Schumachera został pobity przez resztę stawki, kierowca Haasa spadł na 14. miejsce. George Russell utrzymał się w pierwszej dziesiątce, przechodząc do Q3.

Z Q2 odpadli: Norris, Ricciardo, Zhou, Schumacher, Stroll

Po pierwszych okrążeniach na prowadzenie wysunął się Carlos Sainz, za nim uplasował się Charles Leclerc i Sergio Perez. Max Verstappen popełnił błąd przez co był dopiero ósmy. Chwilę przed końcem Charles Leclerc pokonał swojego kolegę z zespołu.

Ostatecznie pole position zdobył niespodziewanie Sergio Perez uzyskując czas 1:28.200. Max Verstappen zdołał przebić się jedynie na czwarte miejsce.

