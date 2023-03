Charles Leclerc i Carlos Sainz startowali z drugiego rzędu w otwierającym sezon wyścigu w Bahrajnie, bezpośrednio za Red Bullami. Jednak o ile tempo Ferrari na jednym okrążeniu było zachęcające, o tyle tempo wyścigowe było mniej imponujące.

Leclerc wycofał się z wyścigu z powodu problemów z elektroniką sterującą, podczas gdy Sainz został wyprzedzony w walce o trzecie miejsce przez Fernando Alonso z Astona Martina.

Rozmawiając z mediami przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej, Frederic Vasseur wyraził optymizm, że Ferrari ma duże pole do wprowadzenia ulepszeń w swoim obecnym pakiecie, ponieważ nie uzyskano odpowiedniego balansu samochodu w Bahrajnie.

- W weekend walczyliśmy trochę z balansem, co oznacza, że ​​mamy miejsce na ulepszenia z naszym pakietem. Z tym, co mieliśmy w Bahrajnie, mieliśmy dużo miejsca na poprawę właściwości jezdnych. Najważniejsze jest skupienie się na obecnej sytuacji, aby spróbować jak najlepiej wykorzystać to, co mamy. Jeśli wprowadzamy aktualizacje, poprawimy sytuację i konkurencyjność pakietu - zapewnił szef Ferrari.

- Bahrajn nie zawsze jest reprezentatywny. Po drugie, wciąż jesteśmy na wczesnym etapie prac nad samochodem. Oznacza to, że przeprowadziliśmy trzy dni testów i przejechaliśmy wyścig w Bahrajnie, tylko na jednym torze i musimy lepiej zrozumieć samochód, aby spróbować wydobyć to, co najlepsze z pakietu, który mamy - dodał Vasseur.

Po wyścigu w Sakhir Carlos Sainz powiedział, że nadmierne zużycie opon w Ferrari „było tak samo złe, jak w zeszłym roku”, chociaż Scuderia ciężko pracowała przez zimę, aby złagodzić te problemy.

Zapytany przez Motorsport.com o komentarze Sainza, Vasseur powiedział, że wysoka degradacja ogumienia była wynikiem nierównego asfaltu w połączeniu z kierowcami próbującymi za bardzo nadrobić brak osiągów.

- Część wyjaśnienia dotyczy samego toru w Bahrajnie, ponieważ jest to bardzo agresywny obiekt i prawdopodobnie zwiększa to wszystkie parametry. Prawdą jest również to, że jeśli brakuje ci tempa, musisz naciskać bardziej, aby utrzymać maksymalne tempo i bardziej niszczysz [opony i nie tylko] - tłumaczył Vasseur.

Ferrari wprowadza pierwsze poprawki do swojej konstrukcji na Grand Prix Arabii Saudyjskiej, a Vasseur oczekuje, że zespół zrobi krok naprzód podczas rywalizacji na ulicznym torze w Dżuddzie, który ma inną charakterystykę.

- Z pewnością nie możemy być zadowoleni z sytuacji, a ja chcę zrobić krok naprzód. Charakterystyka toru w Dżuddzie jest zupełnie inna od Bahrajnu pod względem przyczepności, twardości, układu i tak dalej - uznał szef Ferrari.