Jako pierwsi inauguracyjną sesję kwalifikacyjną w tym roku zaczęli Nyck de Vries i Yuki Tsunoda. Szybko z garażu wyjechały też bolidy Ferrari na oponach pośrednich. Charles Leclerc od razu zablokował koło w pierwszym zakręcie.

Z samochodu Monakijczyka odleciało kilka karbonowych elementów, po czym sędziowie zdecydowali o wywieszeniu czerwonej flagi. Dzięki temu porządkowi mogli w spokoju uprzątnąć tor.

Po wznowieniu sesji nikt nie poszedł w ślady Ferrari. Wszyscy wybrali opony miękkie, aby powalczyć o awans do Q2. Ostatecznie z dalszej walki odpadli Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Nyck de Vries oraz Pierre Gasly.

Najlepszy czas Francuza został skasowany za przekroczenie limitów toru, jednak i tak był on na siedemnastej lokacie. Logan Sargeant zanotował taki sam wynik, co Lando Norris, jednak Brytyjczyk wykonał swoje kółko jako pierwszy, więc to on awansował do Q2 kosztem Amerykanina.

Były też kontrowersje dotyczące tego, czy Alex Albon nie przekroczył limitów toru na swoim szybkim okrążeniu. Ostatecznie sędziowie nie wygłosili żadnego komunikatu w tej sprawie podczas kwalifikacji.

Po pierwszych przejazdach w drugiej części kwalifikacji na czele stawki znalazł się duet Red Bulla - Max Verstappen o 0,243 sekundy przed Sergio Perezem. Za mistrzami świata uplasowali się Lewis Hamilton i George Russell.

Kierowcy Ferrari, a także Nico Hulkenberg oraz Lance Stroll, przejechali swoje pierwsze okrążenia w Q2 na używanych oponach miękkich. Alex Albon zdecydował się na wyjazd dopiero po tym, jak reszta stawki zjechała do garażu.

Zawodnik Williamsa wyjechał szeroko w czwartym zakręcie, przez co jego kółko od razu należało spisać na straty. Kierowca z Tajlandii nie wrócił już na tor, nie pozostawiając sobie dobrych opon na drugą próbę. Na finałowy przejazd na wyjechali również reprezentanci Red Bulla.

Po Q2 swoją przygodę z pierwszymi kwalifikacjami w sezonie zakończyli: Lando Norris, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda i Alex Albon.

Przed rozpoczęciem decydującego segmentu kwalifikacji w Bahrajnie dalej nie było pewności co do formy poszczególnych ekip w czołówce. Po pierwszych przejazdach wciąż nie mieliśmy dokładnych odpowiedzi w tym temacie. Duet Mercedesa, a także Fernando Alonso, Esteban Ocon i Nico Hulkenberg zostawili sobie tylko jedną próbę.

Max Verstappen po pierwszych próbach uplasował się na czele stawki. Drugi był Charles Leclerc, trzeci Sergio Perez, a czwarty Carlos Sainz. Lance Stroll na używanych oponach był piąty.

Na koniec sesji Verstappen jeszcze poprawił swój czas, dzięki czemu zgarnął 21. Pole Position w karierze. Zaraz za nim znalazł się Sergio Perez, więc Red Bull rozpocznie jutrzejszy wyścig z zablokowanym pierwszym rzędem.

Ferrari zablokuje z kolei drugą linię - Charles Leclerc przed Carlosem Sainzem. Monakijczyk nie wyjechał z garażu na drugą próbę w Q3. Piąte miejsce należy do jednego z bohaterów tego weekendu, czyli Fernando Alonso. Zawód? Dla niektórych być może, jednak to i tak doskonała dyspozycja Astona Martina.

Poz. # Kierowca Zespół/Silnik Czas Strata 1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1'29.708 2 11 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1'29.846 0.138 3 16 Charles Leclerc Ferrari 1'30.000 0.292 4 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1'30.154 0.446 5 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1'30.336 0.628 6 63 George Russell Mercedes 1'30.340 0.632 7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1'30.384 0.676 8 18 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1'30.836 1.128 9 31 Esteban Ocon Alpine/Renault 1'30.984 1.276 10 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1'31.055 1.347 11 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1'31.381 1.673 12 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1'31.443 1.735 13 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1'31.473 1.765 14 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda RBPT 1'32.510 2.802 15 23 Alexander Albon Williams/Mercedes - - 16 2 Logan Sargeant Williams/Mercedes 1'31.652 1.944 17 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1'31.892 2.184 18 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1'32.101 2.393 19 21 Nyck de Vries AlphaTauri/Honda RBPT 1'32.121 2.413 20 10 Pierre Gasly Alpine/Renault 1'32.181 2.473