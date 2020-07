Po 110-dniowej przerwie od wstrzymania sezonu F1 w piątek przed GP Australii, zespoły są teraz w Austrii. Na padoku toru w Spielbergu trwają prace przed otwarciem mistrzostw 2020.

Wprowadzono nowe protokoły dla wydarzeń z zamkniętymi drzwiami, dzięki czemu mogą ruszyć mistrzostwa. W związku z tym padok i poruszanie się na nim wygląda zupełnie inaczej.

Na zdjęciach naszej agencji Motorsport Images, widać brak tradycyjnego zaplecza zespołów F1. Zamiast tego ekipy korzystają z obiektów przygotowanych przez organizatora wyścigu.

Co więcej, ciężarówki zespołów zostały odsunięte dalej od garaży niż było to wcześniej, aby dać wszystkim więcej przestrzeni do pracy.

Poniżej w galerii zdjęć możecie zobaczyć, jak wyglądają nowe normy pracy w F1: