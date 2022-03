Sergio Perez świetnie wystartował odjeżdżając Charlesowi Leclerkowi na ponad pół sekundy. Genialnie wystartował również Max Verstappen, który zdołał wyprzedzić Carlosa Sainza.

Kevin Magnussen pokonał Pierre'a Gasly'ego, który startował z dziewiątego pola. Problemy z bolidem miał Guanyu Zhou, który spadł na siedemnaste miejsce. Chińczyk jednak zdołał uporać się z usterką.

Następnie Gasly'ego wyprzedził Lando Norris. Lewis Hamilton, który ruszał z piętnastego miejsca przebił się przed Alexa Albona, po czym ruszył w pogoń za Danielem Ricciardo.

Na trzeci, okrążeniu George Russell wyprzedził Estebana Ocona, który był piąty.

Chwilę później doszło do niebezpiecznej bratobójczej walki między zawodnikami Alpine. Fernando Alonso był bliski uderzenia w ścianę, próbując wyprzedzić Estebana Ocona na prostej startowej. Dwukrotny mistrz świata zdołał pokonać kolegę z zespołu na siódmym kółku.

Ocon okrążenie później wyprzedził 40-latka, jednak wyjechał poza tor. 25-latek oddał pozycję. W wyniku tej walki do bolidów ekipy z Enstone zbliżyli się Valtteri Bottas i Kevin Magnussen.

Bottas pokonał Ocona, natomiast Hamilton przebił się do pierwszej dziesiątki.

Na 16. okrążeniu Sergio Perez zjechał do boksu, Meksykanin wrócił na tor za Georgem Russellem. Nowym liderem został Charles Leclerc. Chwilę później na torze pojawiła się żółta flaga, a potem SC.

Duża część kierowców zjechała po nowe opony w tym Charles Leclerc i Max Verstappen. Dwójka kierowców zdołała wyjechać przed Segio Perezem. Niefortunny zjazd Meksykanina na wymianę opon przed żółtą flagą, sprawiła, że spadł na trzecie miejsce.

Cztery kółka później samochód bezpieczeństwa zjechał do boksów. Sergio Perez musiał puścić Carlosa Sainza ze względu na to, że wyprzedził go za SC, kiedy Hiszpan wyjechał z boksów.

George Russell poradził sobie z Kevinem Magnussenem, następnie Duńczyka pokonał Lewis Hamilton. Chwilę później kierowca Haasa odzyskał swoją wcześniejszą lokatę. Na kolejny okrążeniu siedmiokrotny mistrz świata ponownie wyprzedził Magnussena.

Piętnaście okrążeń przed końcem Fernando Alonso zepchnął kierowcę z Danii na ósme miejsce. Reprezentant Haasa nie był jeszcze w boksie.

Chwilę później Alonso bardzo zwolnił, a inni kierowcy zaczęli go wyprzedzać. Hiszpan zgłosił przez radio, że nie ma mocy. Następnie pojawiły się kolejne awarie, Daniel Ricciardo zatrzymał się przed aleją serwisową z podobnym problemem. Australijczyk nie był w stanie dojechać o własnych siłach do garażu. W podobnym miejscu stanął bolidem Alonso.

Valtteri Bottas zjechał do boksu i wycofał się z rywalizacji. Na torze pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa. Do mechaników zawitał Magnussen i Hulkenberg, którzy zdążyli wymienić opony przed zamknięciem boksów. Jedynym kierowcą, który pozostał na starej mieszance był Lewis Hamilton, który minął boksy po ogłoszeniu żółtej flagi.

Na 41. okrążeniu wznowiono tempo wyścigowe, Hamilton zjechał do boksów i wrócił do rywalizacji na dwunastym miejscu. Do Charlesa Leclerca zbliżył się Max Verstappen, który miał opony w lepszym stanie. Holender wykonywał o ponad sekundę lepsze czasy od Monakijczyka. Mistrz świata wyprzedził kierowcę Ferrari, jednak chwilę później Leclerc odzyskał fotel lidera.

Holender był niezadowolony z tego, że Monakijczyk prawdopodobnie przekroczył linię zjazdu do alei serwisowej. Na początku 47. okrążenia Verstappen objął prowadzenie w wyścigu.

Alex Albon zderzył się w pierwszym sektorze z Lancem Strollem, przez co wywieszono żółtą flagę w pierwszym sektorze.

Charles Leclerc starał się wyprzedzić Maxa Verstappena, jednak Holender zdołał utrzymać swoją pierwszą pozycję.

Lando Norris był bliski wyprzedzenia Estebana Ocona na ostatnim okrążeniu, jednak Francuz zdołał obronić szóste miejsce.

Sergio Perez i Kevin Magnussen nie zwolnili w trakcie trwającej żółtej flagi. Sędziowie mają badać te sytuacje.

