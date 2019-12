Pierwszy komplement od Ferrari

Binotto, szef zespołu Scuderii, został zapytany przed Grand Prix Abu Zabi czy Hamilton lub jeden z pozostałych kierowców, którym kończą się za rok kontrakty, znajduje się w centrum zainteresowania włoskiej stajni pod kątem sezonu 2021.

Odpowiedź obejmowała między innymi nazwanie Hamiltona „wybitnym kierowcą”, którego dostępność po 2020 roku może tylko cieszyć. Natomiast plotki z Włoch informują, iż mistrz świata spotkał się dwa razy z prezesem Fiat Chrysler Automobiles - Johnem Elkannem.

Spytany o swoje przemyślenia na temat komentarzy Binotto, Hamilton odpowiedział: - Cóż, dopiero teraz o tym słyszę.

- Myślę, że to pierwszy komplement ze strony Ferrari od trzynastu lat. Szczerze mówiąc, nie pamiętam by kiedykolwiek o mnie tak wspominali. Oczywiście nic to nie oznacza. To jedynie wypowiedzi, ale są miłe. Może rozpoznanie zajęło im tak wiele lat, ale jestem wdzięczny.

Hamilton dołączył do Mercedesa w 2013 roku. Od tamtej pory zdobył pięć tytułów w klasyfikacji indywidualnej. Sam kierowca podkreśla od dawna, że prawdopodobnie zostanie w ekipie srebrnych strzał na kolejne lata.

Na pytanie czy słowa ze strony Binotto, to tylko strata czasu, Brytyjczyk odpowiedział, że bycie dla kogoś miłym, nigdy nie jest marnotrawstwem.

- Trwało to bardzo długo, a jest to zespół, który od zawsze doceniałem. Zdobycie więc ich szacunku nie jest złą rzeczą. Myślę, że mają dwóch świetnych kierowców, choć nigdy nie wiadomo jak będzie wyglądał rynek w przyszłości.

- Jednak szczerze mówiąc, nie skupiam się na tym teraz. Mam tu [w Mercedesie] fantastyczną grupę ludzi i czuję, że jestem im winien oddania 100 procent swojego serca i energii.

- Nie wiem jak potoczy się następny etap, jeśli chodzi o kontrakty. Dziwne jest to, że trzeba podjąć kroki niemal rok wcześniej, a nie dopiero pod koniec przyszłego sezonu. Ale tak to już jest - zakończył Lewis Hamilton.