Sesję rozpoczęto przy temperaturze powietrza sięgającej 30 stopni Celsjusza. Nawierzchnia Miami International Autodrome rozgrzała się do 50 stopni.

W czasówce zabrakło Estebana Ocona, który rozbił Alpine podczas trzeciego treningu. Jako pierwsi na torze zameldowali się kierowcy Haasa. Szybko swoje okrążenia zaliczyli faworyci weekendu: duet Red Bulla oraz Charles Leclerc. Pierwsze starcie rozstrzygnął na swoją korzyść Monakijczyk. Za Verstappenem i Perezem zameldował się Sainz.

Tradycyjnie do ostatnich chwil trwała walka o awans do Q2. Jeszcze trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu Lewis Hamilton był poza piętnastką. Siedmiokrotny mistrz świata złożył jednak dobre okrążenie i przebił się do piątki. Pomimo przebłysków formy, odpadły oba Williamsy: Alex Albon i Nicholas Latifi. Pecha miał Zhou Guanyu, który w trzecim sektorze wpadł w tłok. Zaskoczeniem było również odpadnięcie Kevina Magnussena. Duńczykowi zabrakło 0,130 s.

Czołówka nie zwlekała z wyjazdem również w Q2. Niewielką bijatykę między Leclerkiem i Verstappenem na swoją korzyść rozstrzygnął ten pierwszy. Różnica wyniosła jednak jedynie 0,072 s. Mistrz świata nie próbował już kontrować. W samej końcówce między kwartet Ferrari i Red Bulla wbił się Lando Norris. Valtteri Bottas był szybszy od Hamiltona, który tym razem poradził sobie lepiej od George’a Russella i w przeciwieństwie do zespołowego kolegi zameldował się w Q3.

Poza Russellem - dwukrotnie przerywającym szybkie okrążenie - do finałowego segmentu nie weszli: Mick Schumacher, kolejny raz rozczarowujący Daniel Ricciardo, Fernando Alonso i Sebastian Vettel. Czterokrotny mistrz świata denerwował się na siebie za źle przejechaną szykanę.

Po pierwszych wyjazdach w Q3 na prowadzeniu był Verstappen, jednak jego przewaga nad czerwonymi rywalami była mniejsza niż 0,1 s.

Na decydujące rozdanie szybciej wyjechali reprezentanci Scuderii. W pierwszym sektorze lepszy był Sainz, ale Leclerc odpowiedział koledze w dwóch kolejnych. Oczekiwana kontra ze strony Verstappena nie nadeszła. Mistrz świata popełnił błąd w pierwszym sektorze i porzucił okrążenie. Leclerc po raz dwunasty rozpocznie wyścig Formuły 1 z pole position.

Perez ustawi się obok zespołowego kolegi z RBR. W trzeciej linii Bottas spotka się z Hamiltonem.

W dziesiątce znalazły się również dwa samochody AlphaTauri. Lepszy od Yukiego Tsunody był Pierre Gasly, a kierowców ekipy z Faenzy przedzielił osamotniony McLaren Norrisa. Lance Stroll pierwszy raz w tym sezonie miał okazję powalczyć w Q3.

Niedzielny wyścig rozpocznie się o godzinie 21:30 polskiego czasu.

Wyniki Q3:

Q2:

Q1: