Pierwszy rząd dla Mercedesa

Valtteri Bottas ustąpił koledze z zespołu o 0,315 sekundy. Max Verstappen, przed dwoma laty posiadacz pierwszego pola startowego na Węgrzech, przegrał z Hamiltonem o 0,421 s.

Drugi rząd uzupełni Sergio Pérez. Kierowcy Red Bulla wystartują jutro na miękkich oponach, rywale z Mercedesa - na średnio twardych.

Do trzeciej linii trafili Pierre Gasly i Lando Norris, do czwartej Charles Leclerc i Esteban Ocon, do piątej Fernando Alonso i Sebastian Vettel.

Carlos Sainz spowodował czerwoną flagę w Q2. Kierowca Ferrari wypadł na ostatnim zakręcie i uderzył w opony.

Temperatura powietrza sięgnęła 29, asfaltu 62 °C. Mick Schumacher nie wyjechał na kwalifikacje. Haasa odbudowywano po kraksie w FP3.

W połowie Q1 Max Verstappen zszedł do 1.16,214. Carlos Sainz przeszkodził Pierre Gasly'emu. W końcówce z top 10 wrócili na tor tylko kierowcy Mercedesa i Leclerc.

Za Verstappenem znaleźli się w wynikach Hamilton (1.16,424), Bottas (1.16,569), Sainz (1.16,649), Gasly (1.16,874), Stroll (1.17,038), Norris (1.17,081), Leclerc (1.17,084), Vettel (1.17,105) i Alonso (1.17,233). Odpadli Tsunoda, Russell (pierwszy raz w tym sezonie), Latifi i Mazepin.

Dwójki Mercedesa i RBR rozpoczęły Q2 na średnio twardych oponach. Reszta stawki korzystała z C4. Liderował Hamilton (1.16,553), gdy na 6.40 przed końcem wywieszono czerwoną flagę. Carlos Sainz wykonał obrót na ostatnim zakręcie i uderzył w opony.

Restart nastąpił o godz. 15.41. Jedynie Bottas wyjechał na C3. Hamilton przerwał okrążenie na C4. Po fladze w szachownicę Valtteri Bottas awansował na P2 (1.16,702). Pierre Gasly przejął prowadzenie po 1.16,394. Max Verstappen odpowiedział czasem 1.15,650. Na P2 pojawił się Lando Norris. Sebastian Vettel wyrzucił z dziesiątki Daniela Ricciardo - zadecydowało 0,077 sekundy.

Czołową dziesiątkę utworzyli Verstappen (1.15,650), Norris (1.16,385), Gasly (1.16,394), Pérez (1.16,443), Alonso (1.16,541), Hamilton (1.16,553), Leclerc (1.16,574), Bottas (1.16,702), Ocon (1.16,766) i Vettel (1.16,794). Odpadli Riciardo, Stroll, Räikkönen i Giovinazzi. Sainz nie uzyskał czasu.

Lando Norris rozpoczął Q3 na używanych C4. Sebastian Vettel ograniczył się do jednego wyjazdu. Hamilton (1.15,419) i Bottas (1.15,734) zostawili za sobą Verstappena (1.15,984). - Duży brak przyczepności na tym komplecie - poinformował Max.

Za czołową trójką widnieli Pérez (1.16,421), Leclerc (1.16,646), Ocon (1.16,660), Gasly (1.16,699), Alonso (1.16,760) i Norris (1.16,877).

Sebastian Vettel awansował na P8 (1.16,750). Hamilton wyjechał przed Verstappenem i maksymalnie spowalniał rywala, żeby ten nie mógł nagrzać opon.

Sergio Pérez nie zdążył rozpocząć mierzonego okrążenia przed flagą w szachownicę. Kierowcy Mercedesa nie poprawili czasów. Verstappen nie odnotował progresji w pierwszym sektorze. Wynik 1.15,840 oznaczał P3. - Było trochę gierek - stwierdził inżynier Maxa, Gianpiero Lambiase.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, fist bumbs Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images