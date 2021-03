Pirelli o rok dłużej

Obecna umowa włoskiego producenta z Formułą 1 obejmowała do tej pory lata 2020-2023. Przejście na 18-calowe opony (zamiast 13-calowych) planowano pierwotnie na początek sezonu 2021. Był to jeden z elementów zapowiadanej rewolucji technicznej. Pandemia koronawirusa przyczyniła się jednak do opóźnienia debiutu nowych regulacji.

Aby zrekompensować poniesione nakłady na rozwój nowych opon, FIA i F1 zaproponowały Pirelli przedłużenie obecnej umowy o rok - do zakończenia sezonu 2024. Dzięki temu włoski producent będzie dostarczał ogumienie przez trzy sezony od początku rewolucji technicznej.

Dyrektor generalny Pirelli Marco Tronchetti Provera powiedział: - Jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni z porozumienia, które przedłuży do 2024 roku naszą obecność na samym szczycie świata sportów motorowych.

- Motorsport jest częścią naszego DNA, a F1 działa niczym poligon doświadczalny, pozwalając nam zastosować w samochodach drogowych wiedzę zdobytą na torze.

Mieszanki szykowane z myślą o sezonie 2022 zostaną sprawdzone przez dziewięć z dziesięciu zespołów stawki. Pierwszą sesję rozwojową ma za sobą Ferrari.

Czytaj również: Harmonogram testów Pirelli