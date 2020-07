Pit stopy bez technicznych nowinek

Głównym celem zapowiedzianych regulacji jest redukcja wydatków w kolejnym obszarze. Wszystkie zespoły muszą w terminie do 22 lipca przedstawić listę i dokładny opis wyposażenia używanego do pit stopów. Modyfikacje będą możliwe do końca września.

Po 30 września dozwolone będą jedynie niewielkie zmiany. Dotyczyć mogą głównie podnośników i ich dostosowania do różnych wysokości samochodu.

Porzucono pierwotny plan wyposażenia wszystkich ekip w standardowy sprzęt. Każda z nich musiałaby kupić nowy komplet, co wiązałoby się z niepotrzebnymi wydatkami.