Valtteri Bottas może opuścić Mercedesa pod koniec 2021 roku. Jego kontrakt wygasa z końcem sezonu, a według niepotwierdzonych doniesień miejsce Fina na przyszły sezon zostało już przydzielone George'owi Russellowi z Williamsa.

Uważa się, że Bottas może natomiast wrócić do Williamsa lub nawiązać współpracę z Alfą Romeo. Do tego pojawiły się kolejne spekulacje, łączące go z Red Bull Racing i miejscem Sergio Pereza. Podobno menadżerowie Fina kontaktowali się z ekipą z Milton Keynes.

Doradca Red Bulla ds. sportów motorowych, dr Helmut Marko przyznał niedawno, że opowiada się za utrzymaniem obecnych składów w obydwóch zespołach F1 należących do austriackiego producenta napojów energetycznych. Jednak wciąż nie ma żadnych oficjalnych decyzji, a wspomina zarazem, że „mają kilka opcji”.

- Mamy opcje, które rozważamy, ale nie będę wymieniał nazwisk - powiedział Austriak. - Naszą intencją jest kontynuowanie współpracy z obecnymi czterema kierowcami. Prawdopodobnie poinformujemy o tym w Spa lub Zandvoort. Jedno mogę powiedzieć na pewno, że za jednym razem ogłosimy zawodników zarówno Red Bulla, jak i AlphaTauri.

W pierwszej połowie sezonu Perez nie był w stanie przystosować się do bolidu Red Bull Racing i zbliżyć się do poziomu partnera z ekipy - Maxa Verstappena. Z tego wynikają pogłoski o jego odejściu, a Marko nie zaprzecza swojemu niezadowoleniu z Meksykanina, który trafił do RBR w sezonie 2021.

- Traci do Maxa Verstappena i on [red. Perez] nie jest z tego powodu szczęśliwy. My też oczekiwaliśmy od niego, że po tylu wyścigach będzie bliżej i bardziej regularny - przekazał. - Próbował znaleźć własne ustawienia zamiast korzystać z tych Maxa i słusznie. W przypadku konfiguracji wykorzystywanej przez Maxa, jemu nie sprawia trudności nadsterowność bolidu F1 w szybkich zakrętach. Natomiast wszyscy nasi kierowcy mieli z tym problemy. Tak samo jest z Perezem.

Perez w klasyfikacji tegorocznych mistrzostw, ze zwycięstwem w Grand Prix Azerbejdżanu na koncie, zajmuje aktualnie piąte miejsce.

Czytaj również: AlphaTauri nie ma alternatyw