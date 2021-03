Alfa Romeo przystępuje do sezonu 2021 w niezmienionym składzie. Ekipę z Hinwil reprezentują Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi. Robert Kubica pełni rolę kierowcy testowego i rezerwowego.

- Pierwszy wyścig sezonu to jest zawsze wyjątkowy moment, głównie dlatego, że tęskniłem za ściganiem się - powiedział Kimi Raikkonen. - Miło jest wrócić do samochodu podczas testów, ale w tym sporcie największą frajdę sprawia jazda koło w koło, a to możliwe jest tylko w wyścigach, więc mamy na co czekać.

Fin w odniesieniu do niedawnych testów przedsezonowych dodał: - Nie patrzę na czasy z tych trzech dni, które spędziliśmy tutaj dwa tygodnie temu, ponieważ nie ma sensu dociekać tego, co wyjaśni się już wkrótce. W sobotę otrzymamy wskazówkę o układzie stawki i jaka walka czeka nas w tym roku. Póki co skupiamy się na sobie, poprawieniu rzeczy, nad którymi pracowaliśmy podczas testów i na jak najlepszym wykorzystaniu każdej szansy.

- Jestem naprawdę podekscytowany nowym sezonem, moim trzecim pełnym w tym sporcie. Czuję się gotowy, zarówno ciałem, jak i umysłem i nie mogę się doczekać, aby ponownie doświadczyć tego uczucia, jakim jest weekend wyścigowy - powiedział Antonio Giovinazzi. - Nie zastanawiam się, na którym miejscu będziemy w porównaniu z rywalami, ale jestem przekonany, że możemy mieć udany sezon. W zespole panuje bardzo dobry duch, ludzie są pozytywnie nastawieni i wszyscy podchodzimy do pierwszego wyścigu z podniesioną głową, a więc z odpowiednim nastawieniem.

- Wszyscy wiemy, jak kluczowy jest początek sezonu: w zeszłym roku udało nam się zdobyć punkty już w pierwszym wyścigu i okazały się one bardzo ważne jeśli chodzi o resztę kampanii. Dlatego naszym celem jest po raz kolejny dobre rozpoczęcie mistrzostw, a tym samym wzmocnienie zespołu przed tym ważnym rokiem - zakończył.