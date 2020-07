Podium bez Hamiltona

Drugi na mecie, Lewis Hamilton otrzymał 5 sekund kary za spowodowanie kontaktu z Alexem Albonem. Sześciokrotny mistrz świata spadł na czwarte miejsce w wynikach.

Bottas odniósł ósme zwycięstwo w karierze - po trzech latach drugie na Red Bull Ringu. Charles Leclerc stracił do Fina 2,7 sekundy. Lando Norris na ostatnim okrążeniu popisał się najlepszym czasem - i zrzucił z podium Hamiltona różnicą 0,198 sekundy.

Carlos Sainz wprowadził drugiego McLarena do czołowej piątki. Szósty w wynikach, Sergio Pérez otrzymał 5 sekund kary za przekroczenie limitu prędkości na pit lane. Kolejne miejsca zajęli Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi i Sebastian Vettel - pierwszy raz w karierze dziesiąty w wyścigu.

To mety dotarło 11 kierowców. Ostatnim był Nicholas Latifi. Zwycięzca poprzednich dwóch edycji Grand Prix Austrii, Max Verstappen odpadł po 11 okrążeniach z powodu kłopotów z elektroniką silnika.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, leads at the start of the race

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images