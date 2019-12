Podium Sainza potwierdzone

Sainz przejął trzecie miejsce od Lewisa Hamiltona. Mistrza świata ukarano 5 sekundami za spowodowanie kolizji z Alexem Albonem na przedostatnim okrążeniu wyścigu na Interlagos.

Chociaż nie ogłoszono formalnego dochodzenia, FIA zażądała danych od niektórych zespołów - włączając w to McLarena - by sprawdzić rzekome użycie DRS przy sygnalizacji żółtej flagi. Oznaczało to, że możliwe były dalsze zmiany wyników.

Sainz potwierdził jednak swoje podium w mediach społecznościowych, pisząc: „Podium! Trochę dziwne, że nie było mnie tam [na podium] po wyścigu, ale jestem bardzo szczęśliwy. Dzisiejszy wyścig był po prostu niewiarygodny. Strategia z jednym pit stopem była trudna, ale opłaciła się. Gratulacje dla całego zespołu!”

To pierwsze podium Sainza w F1. Hiszpan aby je osiągnąć, potrzebował 101 startów. Dla McLarena to powrót do top 3 po 119 wyścigach. Ostatni raz ekipa z Woking świętowała taki sukces po Grand Prix Australii w 2014 roku.

Szef zespołu Andreas Seidl powiedział Motorsport.com: - To wspaniałe osiągnięcie. Jestem bardzo szczęśliwy, głównie ze względu na zespół, który włożył w to wiele wysiłku, zarówno na torze, jak i w fabryce.

- Wspaniale jest zdobyć podium. Pierwsze dla Carlosa i pierwsze dla nas od długiego czasu. To świetna motywacja i potwierdzenie tego, że ciężko pracujemy.