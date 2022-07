Po tym, jak kilku kierowców wezwało FIA do zajęcia się sprawą podskakiwania samochodów, federacja zapowiedziała zmiany w przepisach technicznych, które wejdą w życie wraz z Grand Prix Francji.

Poza wprowadzeniem wskaźnika oscylacji aerodynamicznych, mierzącym intensywność podskakiwania, FIA ma zamiar dokładniej przyjrzeć się podłogom oraz deskom je usztywniającym. Organ zarządzający chce ukrócić rzekome praktyki zespołów, które znalazły sposoby, by oba wspomniane elementy uginały się mocniej niż przepisowe 2 milimetry. Dzięki elastyczności samochód może być niżej zawieszony przez co zwiększa się siła docisku.

Szczegóły dotyczące występków niektórych ekip pojawiły się podczas spotkania Technicznego Komitetu Doradczego F1 [Technical Advisory Committee]. Przedstawiciele kilku zespołów wyrazili niemałe zdziwienie.

- Nikt nie miał o tym pojęcia, dopóki FIA nie przedstawiła tego na spotkaniu Technicznego Komitetu Doradczego - powiedział Toto Wolff z Mercedesa. - Dla zespołów to była niespodzianka.

- To co jest w paragrafach i cel przepisów są jasne. Mam na myśli to, że nie ma argumentów, by odchylenie było większe, niż to zawarte w regulaminie. Delikatnie mówiąc, [informacje FIA] były niespodzianką, choć bardziej szokiem.

Z kolei Andrew Shovlin, szef inżynierii torowej w Mercedesie, stwierdził, że ograniczenie ze strony FIA może do pewnego stopnia wyrównać stawkę.

- Kiedy to wyszło na jaw, zdaliśmy sobie sprawę że są możliwości, których być może nie wykorzystywaliśmy lub nie wykorzystujemy. Nie wpłynie więc to na nas, jeśli chodzi o sposób przygotowania samochodu do jazdy. Może to dotknąć naszych rywali, więc niewykluczone, że trochę bardziej się zbliżymy.

Niemałe zdziwienie komentarzami z obozu Mercedesa wykazał Max Verstappen. Zdaniem mistrza świata to właśnie w „Srebrnych Strzałach” podłoga jest najbardziej elastyczna.

- Cóż, nie bardzo rozumiem dlaczego narzekają na elastyczne podłogi. Ich przecież jest najbardziej elastyczna.

Wyścigowy weekend z Grand Prix Austrii rusza dziś. Pierwszy trening rozpocznie się o godzinie 13:30.