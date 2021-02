Podrażniony Mercedes

Max Verstappen był najlepszy podczas sobotniej (trzeci trening i kwalifikacje) oraz niedzielnej części weekendu w Abu Zabi. Holender w pokonanym polu zostawił Mercedesy Valtteriego Bottasa i Lewisa Hamiltona.

Choć pojawiły się głosy, że Mercedes ograniczył osiągi swoich jednostek napędowych, Horner uważa, że niespodziewana porażka zmotywowała dominujący w ostatnich latach zespół do wytężonej pracy nad W12.

- Mercedes to bardzo wszechstronny zespół i od dawna prezentują się solidnie - powiedział Horner w rozmowie z Motorsport.com. - Pobili rekord siedmioma tytułami z rzędu i trzeba im to oddać.

- Myślę jednak, że w ciągu tych ostatnich siedmiu lat byliśmy najbardziej konsekwentnym rywalem. Wygrywaliśmy wyścigi w trakcie sześciu z tych siedmiu sezonów. Ważne jest, by być coraz lepszym w każdym obszarze. Mercedes to niezła maszyna, ale pokazaliśmy, że można ich pokonać, ciężko pracując i przykładając się do wykonywanego zadania.

- Uważam, że będą niesamowicie zmotywowani z powodu ostatniego wyścigu w Abu Zabi. Spodziewam się, że zarówno Toto [Wolff], jak i James Allison wykorzystali to, aby opracować jeszcze bardziej konkurencyjny samochód na ten rok. W żaden sposób nie lekceważymy potęgi Mercedesa, ale od zawsze stanowiliśmy poważne wyzwanie.

- Naszym celem jest wyciągnięcie wniosków z 2020 roku. Miejmy nadzieję, że RB16B będzie dobrą ewolucją. Mercedes jest jasnym faworytem, ale jesteśmy podekscytowani stojącym przed nami wyzwaniem i nie poddamy się, polując na piąte mistrzostwo.

RB16B zostanie zaprezentowany w najbliższy wtorek 23 lutego. Sezon ruszy pod koniec marca od rundy w Bahrajnie.