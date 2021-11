Pomysł udoskonalenia przepisów dotyczących podwójnej żółtej flagi pojawił się po tym, jak Fernando Alonso nie został ukarany w Turcji za nadmierną prędkość podczas zagrożenia na torze.

Po rozmowach z zespołami, FIA przetestowała podczas weekendu w Austin system, który automatycznie usuwa czasy okrążeń podczas treningu i kwalifikacji każdego kierowcy, który przejechał przez podwójną, żółtą strefę.

Nowe rozwiązanie podobnie, jak w przypadku wykroczeń dotyczących limitów toru, ma na celu powstrzymać wszelkie dyskusje na temat tego, czy kierowca wystarczająco zwolnił w trakcie zagrożenia na torze.

- W Austin nasz system zadziałał, chociaż musieliśmy z niego skorzystać tylko raz wobec Kimiego Raikkonena - powiedział Masi.

- Będziemy dalej z niego korzystać w Meksyku. Mamy kilka pomysłów, które mają ulepszyć nasze nowe rozwiązanie - podsumował.

Bernd Maylander, Safety Car Driver, and the Safety Car on the grid with Michael Masi, Race Director, FIA

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images