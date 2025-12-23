Wszystkie serie
Formuła 1

Pokonał szefa

Lando Norris czuje dumę po pokonaniu Zaka Browna w pojedynku kartingowym.

Piotr Furman Lydia Mee
Opublikowano:
Lando Norris, McLaren, Zak Brown, McLaren

Lando Norris, McLaren, Zak Brown, McLaren

Autor zdjęcia: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Tegoroczny mistrz świata rywalizował z Brownem, dyrektorem generalnym McLaren Racing, w komercyjnym wyścigu kartingowym.

Wraz z komentatorem F1 Sky Sports, Davidem Croftem, uczestnicy mieli trzy wyzwania: slalom, pit stop, podczas którego zdejmowali koło z innego gokarta, a następnie przejechali pełne okrążenie na torze.

Po tym, jak Norris bez problemu zaliczył wyzwania, a jedyne potknięcie przydarzyło mu się w pit stopie, do gokarta wskoczył Brown, który uzyskał czas 2 minut i 36 sekund, wliczając 15 sekund kary za wjazd w pachołki. Norris zwyciężył z czasem 2 minut i 31 sekund, wliczając pięć sekund kary.

Kierowca McLarena z dumą wziął trofeum i zażartował, że Brown nie może go dotknąć. - Nie pozwalają mi zatrzymać trofeów, ale to jest moje, więc McLaren go nie dostanie – powiedział z uśmiechem.

McLaren zdobył tytuł mistrza świata konstruktorów i kierowców w 2025 roku. Świętujący swój pierwszy tytuł brytyjski kierowca dołączył do Programu Rozwoju Kierowców McLarena w 2017 roku, a następnie zadebiutował w Formule 1 z zespołem z Woking w 2019 roku. Dorastał wraz z zespołem przez ostatnie siedem lat.

- O Boże. Dawno nie płakałem. Nie myślałem, że będę płakał, ale płakałem – powiedział Norris po kończącym sezon Grand Prix Abu Zabi.

 

 - To była długa podróż i chcę bardzo podziękować wszystkim w McLarenie i oczywiście moim rodzicom. Mojej mamie i mojemu tacie. To oni wspierali mnie od samego początku.

- To niesamowite uczucie. Teraz trochę wiem, co czuje Max. Chcę pogratulować Maxowi i Oscarowi, moim dwóm największym rywalom w tym sezonie.

- Wiele się od nich też nauczyłem i to był zaszczyt się z nimi ścigać. To był długi rok, ale daliśmy z siebie wszystko i jestem ze wszystkich bardzo dumny - dodał.

