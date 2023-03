Chociaż Red Bull brylował podczas przedsezonowych testów, piątkowe i sobotnie treningi pokazały, że obrońcy podwójnej korony mogą napotkać spory opór ze strony rywali. Jednak w pierwszym poważnym sprawdzianie, to RB19 z Maxem Verstappenem i Sergio Perezem spisały się najlepiej.

Verstappen w Q1 wykręcił siódmy czas. W środkowym segmencie czasówki był drugi, ale zrezygnował z finałowego wyjazdu, oszczędzając opony. Podczas decydującej rozgrywki już pierwsze okrążenie dało solidną przewagę, a najbliższej Holendra był Perez. Ostatnie przejazdy nie zmieniły kolejności i Red Bull Racing zablokował pierwszy rząd.

Raport z kwalifikacji: Pierwsze rozdanie dla Verstappena

Dla Verstappena to 21 pole position w Formule 1. Wywalczył je w dniu 51. urodzin swojego ojca - Josa.

- Ciekawe czy oglądał? - zażartował Verstappen, przepytywany przez Davida Coultharda. - Na pewno oglądał!

Pytany o wrażenia z sesji kwalifikacyjnej, Verstappen odparł:

- Wczoraj zaliczyliśmy trudny początek weekendu. Dzisiaj było podobnie. Nie mogłem znaleźć rytmu. Szczęśliwie w kwalifikacjach poskładaliśmy wszystko w całość.

- Pole position bardzo mnie cieszy, również ze względu na zespół. Mamy mocny samochód no i Checo też pojechał dobrze. Nie mogę doczekać się jutra.

Verstappen nieraz chwalił tegoroczny samochód, mówiąc, że RB19 jest ulepszoną wersją zeszłorocznej konstrukcji. Pytany przez Coultharda, dodał:

- Myślę, że w porównaniu do zeszłego roku wszyscy wiedzą więcej na temat tego, co trzeba zrobić z samochodem. Naturalne jest więc, że zaczynasz lepiej przygotowanym i bardziej konkurencyjnym. Co prawda regulaminowe zmiany zwolniły samochód, ale i tak jedziemy szybciej. To świetnie.

Na pytanie o zaciętą rywalizację, która towarzyszyła kwalifikacjom, mistrz świata odpowiedział:

- Po problemach z treningów jestem w sumie pozytywnie zaskoczony tym pole position. A nasz samochód zwykle jest lepszy w trakcie wyścigu. Zobaczymy.

Ustawienie na starcie: