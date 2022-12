Pandemia koronawirusa sparaliżowała sportową rywalizację w pierwszym półroczu 2020 roku. Aby rozpocząć sezon - znacznie wtedy opóźniony - Formuła 1 wspólnie z FIA opracowały specjalny protokół bezpieczeństwa.

Do padoku wstęp miał tylko niezbędny personel. Kontakty z mediami odbywały się jedynie zdalnie, a wszyscy byli dokładnie testowani w kierunku koronawirusa i to nie tylko przed wyścigowym weekendem, ale również w jego trakcie.

Restrykcje stopniowo łagodzono w sezonie 2021 - media mogły rozmawiać bezpośrednio z kierowcami i szefami zespołów. Z kolei podczas niedawno zakończonej, tegorocznej kampanii zrezygnowano z obowiązkowych testów i maseczek, a do padoku w dużej liczbie powrócili goście.

W przyszłym roku nastąpi kolejne poluzowanie. Aby wejść do stref takich jak padok, aleja serwisowa czy kontrola wyścigu nie trzeba będzie być zaszczepionym przeciwko COVID-19 (lub posiadać stosownego zaświadczenia o medycznych przeciwskazaniach do szczepienia). Do tej pory osoby mające wstęp do tzw. „high density areas” musiały przedstawić certyfikat przyjęcia minimum dwóch dawek szczepionki zatwierdzonej przez WHO.

FIA będzie jedynie zalecać testowanie - zamiast tego wymagać - i infrastruktura do tych celów ma pozostać na torach. Osoby wykazujące symptomy choroby lub posiadające pozytywny wynik testu w dalszym ciągu nie będą wpuszczane do padoku. Dotyczy to również kierowców.