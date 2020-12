Kosztowna pomyłka Mercedesa

Po otrzymaniu raportu delegata technicznego, wysłuchaniu Rona Meadowsa i Nicholasa Tombazisa, sędziowie uznali, że Mercedes-AMG Petronas F1 Team naruszył art. 24.2 a i 24.3 e regulaminu sportowego F1.

Samochód George'a Russella otrzymał przednie opony, przeznaczone dla samochodu Valtteriego Bottasa. Powodem był problem z łącznością radiową. Informacja nie dotarła do ekipy Russella, ponieważ rozmawiano wtedy z kierowcą.

Takie naruszenie regulaminu powinno spowodować karę nawet do wykluczenia. Wzięto jednak pod uwagę to, że zespół już po jednym okrążeniu ściągnął Russella z powrotem na pit stop, co spowodowało relegację w klasyfikacji.

Gdy w trakcie postoju Valtteriego Bottasa odkryto, że przednie opony przeznaczone są dla numeru 63, z powrotem założono poprzednie opony, co również wpłynęło na wynik kierowcy.

Do tej pory w F1 nie przytrafiło się takie naruszenie regulaminu. Paragraf 2 art. 24.4 b zakłada tolerancję trzech okrążeń na naprawienie pomyłki przy zmianie opon, ale dotyczy on tylko użycia opon o różnej specyfikacji. ZSS poleca, by FIA wzięła pod uwagę wprowadzenie poprawki do art. 24.4 b, uwzględniającej bezzwłoczną korektę takiej pomyłki przy zmianie opon.

Zespół Mercedesa ma prawo odwołania się od decyzji zespołu sędziowskiego.