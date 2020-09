Pozornie spokojny wyścig w Belgii i ciągła dominacja Lewisa Hamiltona w sezonie 2020 doprowadziły do pewnego rozczarowania wśród kibiców. Mercedes bowiem jest na pewnej drodze po obydwa tytuły mistrzowskie.

Wolff zapewnia, że w garażu Mercedesa dzieje się znacznie więcej dramatów, niż ludzie mogą przypuszczać. Są to m.in. obawy o niezawodność czy strategie.

Uważa, że przekazanie tego do wiadomości publicznej poprzez transmitowanie wewnętrznych dyskusji inżynierów i mechaników, które nie obejmują kierowcy, byłoby dobre dla przekazu z zawodów.

- Rozumiem, co mówią fani - powiedział Wolff dla Motorsport.com. - Są wyścigi, które bywają niezbyt rozrywkowe, a są też takie, w których akcji jest aż za dużo.

- To nie jest tak, że uciekamy z naszymi tytułami. Za kulisami dzieje się wiele więcej, są dramaty, przygotowywanie części, awarie silników na hamowniach, poprawki na dany tor w ostatniej chwili i obawy dotarcia do mety ze strategią jednego postoju - kontynuował.

- Myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na udostępnienie tej komunikacji fanom, aby mogli oni naprawdę śledzić akcję i widzieć, co się dzieje w radiu. Gdyby tak się stało i każdy zespół się otworzył, to może być kolejna składowa na poprawienie rozrywki.

Wolff jest również przekonany, że nadchodzące wyścigi w nowych miejscach dla F1 lub na torach, które nie były używane od wielu lat, dodadzą mistrzostwom emocji. Mugello, Nurburgring, Portimao, Imola i Turcja zostały dodane do kalendarza 2020, podczas gdy drugi wyścig w Bahrajnie odbędzie się na krótkim torze zewnętrznym.

- Myślę, że Mugello to niewiarygodny tor wyścigowy, który znam z czasów gdy byłem kierowcą - powiedział. - Ekscytujące będzie zobaczenie tam bolidów F1. Nie mogę się doczekać, kiedy pojadę do Portimao, na obiekt, który ma takie różnice wzniesień, to też ciekawe miejsce.

- Wracamy na kultową Imolę. Potem mamy Turcję i Bahrajn. Nadchodzi wiele zmian i mam nadzieję, że zwiększą one współczynnik rozrywki - zakończył.