Schumacher, triumfator sezonu 2020 w Formule 2, awansował w tym roku do najważniejszej wyścigowej serii świata. 22-latek związał się z Haasem, a forma samochodu amerykańskiej ekipy sprawia, że utalentowany Niemiec może jedynie zbierać doświadczenie w F1 i porównywać się z zespołowym kolegą, Nikitą Mazepinem.

Od kilku tygodni plotki o przyszłości Schumachera stały się bardziej intensywne. Syn siedmiokrotnego mistrza świata łączony jest m.in. z Alfą Romeo. Sam kierowca nie chce wdawać się w dywagacje i zapowiada, że sprawy kontraktowe to kwestia kolejnych miesięcy.

Swoją opinię odnośnie właściwej drogi dla Schumachera przekazali już m.in. Jos Verstappen i Ralf Schumacher, podkreślając, że ucieczka z Haasa wcale nie musi być dobrym rozwiązaniem. Z kolei Ecclestone najpierw wskazywał młodemu Niemcowi Alfę, a teraz przyznaje, że „może go sobie wyobrazić” w AlphaTauri.

- Mogę sobie wyobrazić, że jego kolejnym zespołem będzie AlphaTauri - powiedział Ecclestone na łamach dziennika Bild. - Wykonują tam świetną pracę, a w osobie Franza Tosta mają kogoś, kto wie, jak postępować z młodymi kierowcami.

- Mick wie teraz niewiele o swojej pozycji [w F1]. Potrzebuje lepszego i bardziej konkurencyjnego samochodu. Pokonuje swojego kolegę z Haasa, a to najważniejsza rzecz dla każdego kierowcy. Jednak ponieważ to Mazepin, niewiele to mówi. Konieczny jest też lepszy zespołowy partner - podsumował Bernie Ecclestone.