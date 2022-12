Sprawa była gorącym tematem podczas weekendu w Monako. W trakcie finałowego segmentu kwalifikacji w prawym zakręcie przed wjazdem do tunelu na barierze zatrzymał się Sergio Perez, wywołując czerwoną flagę. Chwilę później uderzył w niego jeszcze Carlos Sainz. Cała czołówka straciła szansę na poprawę swoich czasów.

Sainz stwierdził, że kierowców wywołujących czerwoną flagę powinna spotykać kara. Brown niedawno przedstawił temat na spotkaniu Komisji F1 w Abu Zabi. Zgodzono się, że sprawa powinna być przekazana do rozpatrzenia specjalnej komórce FIA.

- Myślę, że rację miał Carlos, żółta lub czerwona flaga to skutecznie przeszkodzenie innym w dokończeniu okrążenia - powiedział Brown. - Kary są w innych dyscyplinach motorsportu. Traci się najlepszy czas z danej sesji. A kierowcy zwykle robią jedno okrążenie, więc spotkałaby ich kara niezależnie czy błąd był zamierzony, czy nie. Zepsuto komuś okrążenie i tyle.

- To łatwe rozwiązanie i może być wprowadzone od razu. Sprawiasz, że inny kierowca musi odpuścić, więc ty też tracisz okrążenie. Musisz spróbować ponownie, a może nie będziesz miał już okazji. Albo będziesz musiał użyć kolejnego kompletu opon. Myślę, że to najłatwiejszy sposób, by rozwiązać ten problem.

Z taką opinią zgodzili się również inni szefowie zespołów.

- Popieram Zaka. To dobry pomysł - stwierdził Toto Wolff. - Jeśli się nie mylę, coś takiego jest w Formule E. Najszybsze okrążenie jest kasowane. To coś, co możemy wprowadzić.

Z kolei Mike Krack z Astona Martina przyznał, że ma mieszane odczucia.

- Nie mam jasno sprecyzowanego poglądu. Wydaje mi się, że trzeba każdy przypadek rozpatrywać osobno. Skonsultować z osobami odpowiedzialnymi za sprawy sportowe, może przeanalizować ostatnie dziesięć lat. Łatwo można kogoś niezasłużenie potępić.

- Myślę, że można na to przystać, ale nie będzie to łatwe do wprowadzenia.