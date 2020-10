Poprawiony samochód tylko dla Strolla

Stroll ciężko rozbił się w Mugello w następstwie uszkodzenia opony. Jego RP20 został poważnie zniszczony.

Zespół z Silverstone w GP Toskanii sprawdzał już nowy pakiet w jego samochodzie. Są to m.in. nowe sekcje boczne i kanały hamulcowe. W Rosji takie same elementy miały trafić również do samochodu Sergio Pereza.

Podczas odbudowy auta Strolla posłużono się właśnie nowym pakietem. Niestety w fabryce zespołu zabrakło czasu, aby przygotować dwa takie zestawy. Sergio Perez otrzyma aktualizacje dla swojego samochodu dopiero od Grand Prix Eifelu.

Zespół tłumacząc swoją decyzję o przydziale poprawionych podzespołów argumentuje to wyższą pozycją Strolla w klasyfikacji sezonu.