Siostrzana ekipa Red Bull Racing zakończyła miniony sezon na szóstym miejscu wśród konstruktorów. Ambicje w Faenzie mają jednak wyższe i w tym roku chcieli awansować do górnej połówki tabeli.

Początek sezonu nie zapowiada jednak rychłego awansu. Pierre Gasly punktował w dwóch wyścigach, jednak zdobycz za ósme i dziewiąte miejsce nie jest imponująca. Yuki Tsunoda raz zameldował się w pierwszej dziesiątce.

Na swój domowy wyścig w Imoli, AlphaTauri szykuje kilka poprawek. Gasly liczy, że pomoże to zbliżyć się do czołówki, choć zaznacza, iż obecne tempo AT03 wcale nie jest tragiczne.

- Powinniśmy mieć kilka nowych części w samochodzie, ale i nie jest tak, że jesteśmy tragicznie wolni - powiedział Gasly. - Nie wydaje mi się, by nam wiele brakowało. Jednak jeśli chcemy nadążyć za innymi, musimy coś przygotować.

- Osobiście jestem bardzo podekscytowany tym, co się wydarzy. To nowy samochód, nowe przepisy. Wszyscy wiemy, że w tym sezonie wszystko zależy od rozwoju. Zespoły, którym uda się rozwinąć swoje samochody szybciej niż innym, będą miały lepszy sezon. Myślę, że dla nas [te poprawki] to wielki test i mam nadzieję, że przyniesie osiągi jakich oczekujemy.

AlphaTauri zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli, wyprzedzając jedynie Williamsa oraz Astona Martina. Pozytywnym zaskoczeniem jest forma Haasa, a Alpine ponownie jest mocniejsze niż ekipa z Faenzy. Gasly pozostaje jednak optymistą.

- Samochód będzie oczywiście rozwijany w kolejnych tygodniach. Ufam zespołowi i wierzę w poprawki, które przygotowują. W porównaniu z naszymi konkurentami, w Australii było nam nieco trudniej, ponieważ McLaren poczynił wielki krok naprzód, podobnie Alpine. Myślę jednak, że możemy być zadowoleni ze zdobycia punktów.

Pierwszy trening przed Grand Prix Emilii-Romanii ruszy w piątek o godzinie 13:30.

