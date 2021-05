Po dwóch latach przerwy w startach w Formule 1, Hiszpan w tym roku wrócił do królowej sportów motorowych. Ma trochę problemów z odzyskaniem dawnego tempa i nieco odstaje wynikami od partnera z Alpine, Estebana Ocona.

Zespół z Enstone skupia się na przygotowaniach do 2022 roku, nowej ery technicznej w F1, a Alonso zgadza się, że "nie ma sensu" wprowadzać większych zmian w obecnym samochodzie.

- Patrząc w przyszłość na 2022 rok, nie ma sensu zmienianie filozofii obecnego samochodu. To ode mnie zależy, czy dostosuję się do niego przed końcem roku - powiedział Alonso dla gazety Marca.

Wskazał jednak inżynierom, że poprawienie ustawień wspomagania kierownicy, może mu pomóc.

- To bardziej dla mojego komfortu - przyznał 39-letni Alonso. - Ten samochód jest inny pod względem wspomagania kierownicy, więc chcę, aby było ono bardziej zbliżone do tego, jakie miałem wcześniej. To poprawi moje wyczucie. Zmiany zostaną wprowadzone tylko po mojej stronie garażu. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie mi łatwiej.

Pomimo swoich kłopotów twierdzi, że Alpine pokazało, iż dysponuje co najmniej piątym najlepszym bolidem w tegorocznej stawce, za Mercedesem, Red Bullem, McLarenem i Ferrari.

- Myślę, że samochód będzie naprawdę szybki w Monako - powiedział Alonso. - Czuję się spokojny w kontekście osiągów na tym torze.

- Jedną z rzeczy, którą muszę na pewno poprawić, jest uzyskanie lepszego tempa na pojedynczym okrążeniu. Powinienem bardziej przycisnąć i poczuć się pewniej w bolidzie. W tej chwili nie jestem jeszcze na optymalnym poziomie - zakończył.

Grand Prix Monako odbędzie się w dniach 20-23 maja.

