Po uzyskaniu zgody od Grupy Volkswagen na wejście Porsche do Formuły 1, producent prowadził rozmowy z Red Bull Racing na temat potencjalnego partnerstwa od 2026 roku.

Jednak przeciągające się pertraktacje w związku z niepewnością Red Bulla co do oferty Porsche dotyczącej przejęcia pięćdziesięciu procent udziałów w zespole, doprowadziły do fiaska negocjacji.

Porsche potwierdziło w piątek, przed Grand Prix Włoch, że nie osiągnięto porozumienia i nie będą kooperowali ze stajnią z Milton Keynes.

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy Porsche AG i Red Bull GmbH prowadzili rozmowy na temat możliwości wejścia Porsche do Formuły 1 - czytamy w oświadczeniu. - Obecnie obie firmy wspólnie doszły do wniosku, że negocjacje te nie będą już kontynuowane.

- Cały czas założeniem była współpraca oparta na równych zasadach, która obejmowałoby nie tylko partnerstwo w zakresie silników, ale także zespołu. Tego nie udało się osiągnąć - dodano. - Dzięki sfinalizowaniu zmian w przepisach, ta seria wyścigowa mimo wszystko pozostaje atrakcyjnym środowiskiem dla Porsche, które będzie nadal monitorowane.

Zarówno Porsche, jak i siostrzana marka należąca do Grupy Volkswagen - Audi, miały przystąpić do F1 w 2026 roku w ramach kolejnej generacji jednostek napędowych i wprowadzenia w królowej sportów motorowych w pełni zrównoważonych paliw.

Audi zawsze planowało wejść do F1 tylko jako producent silników co zostało potwierdzone przed Grand Prix Belgii, choć w ich przypadku spodziewane jest również przejęcie większości udziałów w Sauberze.

W planach Porsche, oprócz kwestii silnikowych, było też zakupienie pięćdziesięciu procent udziałów w Red Bull Racing, co jednak nie pasowało zespołowi i ostatecznie doprowadziło do zerwania rozmów.

Red Bull i Porsche mieli nadzieję ogłosić swoje plany współpracy już podczas Grand Prix Austrii w połowie lipca, ale rozmowy przeciągały się.

Szef Red Bull F1 Christian Horner podkreślał w ostatnich tygodniach, jak ważne jest zachowanie niezależności i zdolności do szybkiego reagowania, a także, że prace Red Bull Powertrains w kontekście przygotowań do sezonu 2026 już trwają, bez względu na toczące się pertraktacje z ewentualnym partnerem

Z Audi przymierzanym do współpracy z Sauberem, nie jest jasne, jakie opcje byłyby otwarte dla Porsche na 2026 rok, gdyby jego zainteresowanie F1 skłoniło go do przeniesienia uwagi na inną stajnię.

Szef F1 Stefano Domenicali ujawnił wcześniej w tym tygodniu, że inni producenci czekają w gotowości, aby wejść do Formuły 1, jeśli plany Porsche upadną.

