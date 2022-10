Grupa Volkswagen chce wprowadzić dwie marki do F1 od 2026 roku. kiedy w życie wejdą nowe przepisy silnikowe. Porsche początkowo było wiązane z Red Bull Racing. Audi, które już potwierdziło swoje wejście, przypisywane jest do kooperacji z Sauberem.

Rozmowy Porsche z Red Bullem były na bardzo zaawansowanym etapie. Zastanawiano się już jedynie nad terminem, kiedy obydwie strony potwierdzą współpracę. Jednak po przerwie wakacyjnej wszystko się rozpadło.

RBR obawiał się, że niezależność, która przez lata była jedną z głównych cech stajni, zostanie naruszona, jeśli Porsche stanie się udziałowcem zespołu.

- Porsche to świetna marka, ale jej DNA jest zupełnie inne - mówił szef ekipy z Milton Keynes, Christian Horner. - W trakcie rozmów stało się jasne, że strategicznie do siebie nie pasujemy.

- Red Bull pokazał do czego jest zdolny w F1 - dodał. - Oczywiście, jako niezależny zespół, a teraz także producent silników, nie możemy doczekać się rywalizacji z producentami, zarówno w zakresie układu napędowego, jak i podwozia.

Upadek powyższych negocjacji, przy potwierdzeniu planów Audi, wydawał się pozostawić Porsche z niewielkimi szansami na znalezienie sobie miejsca w królowej sportów motorowych. Jednak we wrześniu niemiecka marka zapewniła, że nie zamyka się na Formułę 1.

- Naszym celem zawsze była współpraca na równych zasadach, obejmująca nie tylko partnerstwo w zakresie silnika, ale również zespołu - podało Porsche. - Nie udało nam się tego osiągnąć.

- Dzięki sfinalizowanym zmianom przepisów, mimo wszystko seria ta pozostaje atrakcyjnym środowiskiem dla Porsche, które nadal będzie monitorowane - dodano.

Wydaje się, że faktycznie, aktywnie szukają dla siebie opcji, co zasugerowała FIA.

W tym kontekście Światowa Rada Sportów Motorowych wydała notę po wczorajszym posiedzeniu.

- Oświadczenie [red. Audi] było wyrazem poparcia dla ciężkiej pracy wszystkich zainteresowanych stron nad opracowaniem tych przepisów - przekazano. - Zauważamy również, że Porsche nadal prowadzi rozmowy z zespołami Formuły 1.

Nie podano, o jakie formacje chodzi, ale oczywistym kandydatem wydaje się Williams, a nawet potencjalnie nowy uczestnik, Andretti.

Amerykańska firma Andretti chce wejść do F1, co jednak spotkało się z oporem innych zespołów w związku z niechęcią co do podziału zysków, jakie generuje królowa sportów motorowych, z kolejnym podmiotem. Mimo wszystko chęci takiego producenta jak Porsche, mogłyby przekonać niektórych sceptyków do atrakcyjności posiadania w stawce Andretti Autosport.

Williams natomiast jest związany z Mercedesem do końca 2025 roku. Przed nimi otwarte są różne drzwi. Łączy się ich m.in z Renault, które poszukuje dla siebie klienckiej ekipy.

