Toto Woff wierzy, że wejście Porsche zapewniłoby jeszcze większy rozgłos Formule 1, korzystny dla całej stawki.

Niemiecka marka od dawna była łączona z Red Bull Racing i przejęciem połowy udziałów w zespole, wchodząc we współpracę z nimi jako potencjalny dostawca jednostek napędowych od 2026 roku, wraz z wejściem w życie nowych przepisów silnikowych.

Red Bull jednak chciał mieć decydujący głos w zarządzaniu stajnią, na co Porsche nie mogło się zgodzić i rozmowy upadły.

Jedną z największych nadziei królowej sportów motorowych w kontekście wprowadzenia nowego regulaminu na 2026 rok, było zwabienie do mistrzostw większej liczby producentów, czego podjęła się siostrzana marka Porsche, również należąca do Grupy Volkswagen - Audi.

Mimo, że porozumienie z ekipą z Milton Keynes nie doszło do skutku, Wolff wierzy, że Porsche znajdzie się w F1. Producent sam przyznał, że nie porzucił swoich planów.

Termin 15 października tego roku jest ostatecznym, dla potencjalnych dostawców jednostek napędowych dla potwierdzenia swoich zamiarów przystąpienia do Formuły 1 od 2026 roku, choć datę tę uważa się za elastyczną.

- Nie sądzę, aby należało podpisać zobowiązanie do 15 października, jeśli chcesz wejść do sportu np. rok później - powiedział Toto Wolff. - Zdecydowanie byłoby świetnie dla Formuły 1, jeśli Porsche dołączyłoby do nas. Muszą tylko rozejrzeć się za innym projektem lub kupnem zespołu. Jeśli nie 2026 rok, to może 2027 lub 2028. Byliby świetnym dodatkiem do stawki.

Wszyscy skorzystają na wejściu Porsche

Austriak podkreślił, że profity z obecności kolejnej słynnej marki w mistrzostwach świata, byłyby ogromne.

- Kiedy firma taka jak Porsche, która jest znana na całym świecie, wykłada pieniądze na marketing związany z F1, przynosi to korzyści wszystkim. To nie jest tylko zespół, to nazwa, która jest znana na każdym rynku, na którym się ścigamy - podkreślił Wolff. - Poważna reklama, poważne kampanie marketingowe, promowanie marki, więc ważne jest, aby ci wielcy producenci byli w Formule 1.

