Portugalska powtórka Hamiltona

Lider mistrzostw świata wyprzedził o 29 sekund Maxa Verstappena, który dwa okrążenia przed metą zmienił opony - i zdobył bonusowy punkt za najszybsze kółko.

Valtteri Bottas, również jadący z dodatkowym pit stopem, stracił 4,3 sekundy do kierowcy RBR. Sergio Pérez, lider do 51 okrążenia, finiszował jako czwarty - przed Lando Norrisem, Charlesem Leclerkiem, Estebanem Oconem, Fernando Alonso, Danielem Ricciardo i Pierre Gaslym, który na finiszu pozbawił punktu Carlosa Sainza.

Od drugiego do końca 6 okrążenia dyktował tempo Safety Car. Kimi Räikkönen wpadł na Alfę Antonio Giovinazziego i urwał przednie skrzydło.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field away at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images