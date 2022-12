Ricciardo po dwóch rozczarowujących latach rozstał się z McLarenem. Obie strony porozumiały się w kwestii wcześniejszego zakończenia współpracy.

Australijczyk rozważył swoje możliwości i zamiast ubiegać się o wyścigowy fotel w ekipie z końca stawki, postanowił wrócić do Red Bulla i objąć posadę trzeciego kierowcy, skupiając się głównie na zadaniach marketingowych i pracy w symulatorze.

Czytaj również: Ricciardo powinien był zostać w Red Bullu

Wielu obserwatorów uważa, że Ricciardo trudno będzie wrócić na grid, ale Brown jest zdania, iż może być dokładnie odwrotnie i wskazuje tu na przykład Nycka de Vriesa. Holender przez długi czas był blisko F1, ale fotela nie dostał. Dopiero występ w zastępstwie Alexa Albona w Grand Prix Włoch sprawił, że szefowie zespołów ponownie bliżej przyjrzeli się osobie Holendra i postawili na niego w AlphaTauri.

- Spójrzcie, co stało się z Nyckiem dzięki jednemu dobremu występowi - powiedział Brown. - Nagle stał się rozchwytywany. I teraz jeśli któryś z gości w Red Bullu z jakiegoś powodu nie będzie mógł pojechać i Ricciardo wskoczy za niego przejmując świetny samochód, wszystko może się odwrócić.

Pytany przez Motorsport.com czy szansa na powyższy scenariusz w Red Bullu to coś lepszego niż wyścigowy etat w Haasie, Brown odparł: - Trudno powiedzieć. Jeśli pójdziesz do Haasa i dasz radę Kevinowi Magnussenowi, w pewien sposób zwrócisz na siebie uwagę.

- W tym drugim przypadku może być tak: kierowca Red Bulla ma COVID-19, Ricciardo wsiada w zwycięski samochód, wygrywa wyścig i jest ponownie na gridzie. Trudno więc powiedzieć, która opcja jest lepsza.

Brown nie krył również zaskoczenia, że żadna ekipa nie postarała się o ściągnięcie do siebie Ricciardo, skoro informacja o jego dostępności pojawiła się już latem.

- Jestem zaskoczony, że zespoły szukające kierowców nie wybrały go. Z drugiej strony, były pewne ekipy, którymi on nie był zainteresowany. Może więc ktoś go chciał.

- Z całą pewnością on chce pozostać w grze. W ubiegłym roku wygrał w Monzy, a ogólnie triumfował w ośmiu wyścigach. To dużo. Ma umiejętności, a my po prostu nie potrafiliśmy go odblokować. Mam nadzieję, że gdzie indziej to się uda. Chcielibyśmy zobaczyć Daniela na gridzie.