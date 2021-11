Kierowcy spotkali się z przedstawicielami FIA oraz dyrektorem wyścigowym Michaelem Masi przed Grand Prix Kataru, aby omówić regulamin po kontrowersyjnej obronie Maxa Verstappena przed Lewisem Hamiltonem w Brazylii.

Masi powiedział, że przepisy zostały jasno wyjaśnione, chociaż przyznał, że niektórzy kierowcy się z nimi nie zgadzają. Innego zdania był Lewis Hamilton, który twierdził, że nadal nie wszystko jest zrozumiałe. Podobną opinię na ten temat miał kierowca Ferraro, Carlos Sainz. Hiszpan sądzi, że część zasad jest cały czas nieco zagmatwana.

- Część reguł jest nadal niejasna. Wygląda na to, że zimą odbędą się dalsze rozmowy dotyczące tej kwestii.

Do zwolenników prowadzenia kolejnych dyskusji na ten tema dołączył również Lando Norris.

- Niektóre aspekty są teraz nieco jaśniejsze, jednak jest jeszcze wiele rzeczy dla mnie nie do końca zrozumiałych. Podczas wyścigu nie zawsze łatwo stwierdzić, czy jakaś sytuacja zalicza się pod konkretny punkt regulaminu. Nie wszystko jest takie oczywiste.

Fernando Alonso był jednym z zawodników, który krytycznie odnosił się do niekonsekwencji stewardów. Dwukrotny mistrz uważa, że Formuła 1 potrzebuje konkretnych zasad, "podanych czarno na białym".

- Czasami możesz uniknąć konsekwencji, a innym razem wychodzisz na kierowcę, który gra nieczysto. Lepiej by było, gdyby dokładnie określono, co jest dozwolone, a co nie. Musimy wszyscy razem ze sobą współpracować, żeby regulamin stał się przejrzysty - zakończył.